نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية لشهر مارس 2022 والتسجيل بالضمان عبر sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وذلك لشهر مارس من الدفعة الثانية، وبحسب ما تم الإعلان عنه خلال الفترة السابقة أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية ما زالت تتلقي طلبات التسجيل الكترونياً حتي يتم الإعلان عن غلق المنصة، ويتم بعد ذلك دراسة أهلية الضمان وعند القبول يسمح النظام للمرشحين من استقبال الرواتب الشهرية، من المصارف البنكية، وذكرت الوزارة أنها تقدمت بقبول طلبات بعض المرشحين للتقديم، وتعمل خلال الفترة التالية علي حصر أكبر عدد من المتقدمين للتسجيل بالضمان الاجتماعي المطور ليتم صرف الرواتب الشهرية لهم في الموعد الذي تحدده وزارة الموارد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس

من الجدير بالذكر أن الضمان القديم يتم صرف الرواتب الشهرية له بداية من اليوم الأول والثاني بالشهر الميلادي، وأما موعد صرف الضمان الجديد من الدفعة الثانية بشهر مارس يوم 25 من مارس 2022، وقد أكدت الموارد انه تم قبول المتقدمين بالضمان من الفترة من شهر ديسمبر 2021 وحتي شهر يناير 2022 وسيتم صرف الرواتب الشهرية لهم، ونوهت أن قبول الطلبات الأخري سيتم تدريجياً، وذكرت انه تم سحب التادية لنظام الضمان القديم ” والتادية هي رفع الرواتب من البنوك” ليتم انضمامهم للضمان المطور، ومن الجدير بالذكر هو وصول رسائل نصية لبعض المؤهلين من الضمان الجديد، وتم تغير دراسة الأهلية إلي مؤهل في حالة وجود دفعات سابقة لن يتم صرفها.

أسباب نقص معاش الضمان

وضحت الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية بتويتر أن أسباب نقص معاش الضمان، وذلك بعد تقدم احد المتابعين بالسؤال عن نقصان الضمان وقالت أن لكل فرد دعم مختلف عن الفرد الأخر، وذلك بسبب الدخل الإضافي مثل راتب التقاعدي، وراتبه إذا كان عامل أو موظف، وإضافات أخري، وعن سبب تعليق الدفعات ببعض الحسابات كشفت الموارد انه يتم الكشف عن تدقيق البيانات والمعلومات ولا يوجد سبب معين.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

تعمل الدائرة حاليا على توحيد موعد دفع الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين الجدد والحاليين خلال الفترة القادمة بحيث يتم دفع الاشتراكات لجميع المستفيدين في تاريخ موحد، ونوهت أنه يجب على المتقدمين مراجعة حالة الطلب حيث يتم إرسال رسائل القبول، ويتم الاستعلام عن ذلك من خلال الدخول إلي منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ووضحت الموارد من ضرورة أيجاد حساب مصرفي في احدي البنوك لتلقي الراتب عليه من مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

رابط التسجيل بالضمان المطور الجديد

يتم التسجيل بالضمان الجديد من خلال الولوج إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي تم أطلاقها مع الإعلان عن الضمان المطور، حيت يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية أو من خلال الطلاع علي الفيديو التالي:

تسجيل الدخول إلي منصة الدعم والحماية الاجتماعية. الضغط علي أيقونة تسجيل جديد. يجب تعبئة كافة الخانات التي تتضمن المعلومات الشخصية للمرشح. قراءة شروط الأحكام والتسجيل والموافقة عليها. كتابة بيانات الفرد والأسرة وجميع الممتلكات. تدوين الحساب البنكي النشط ويجب أن يكون باسم المرشح للتسجيل بالضمان الجديد. ثم النقر علي تقديم طلب التسجيل بعد التأكد من كافة البيانات.

ومن الجدير بالذكر أن الدفعة الأولي من منظومة الضمان الاجتماعي المطور تم الإعلان عن قبولها في نهاية شهر ديسمبر، وتم صرف الرواتب الشهرية لهم في يوم 20 من شهر يناير 2022 وحتي الخامس والعشرون حسب كل بنك ينتمي أليه الأشخاص.