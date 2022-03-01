طريقة إضافة المواليد في حساب المواطن 1443 للاستفادة من الدعم وشروط التسجيل

طريقة إضافة المواليد في حساب المواطن من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير جدًا من المستفيدين من دعم حساب مواطن، حيث يعد هذا البرنامج من أهم الخدمات السعودية التي تستهدف خدمة أكبر عدد من المواطنين السعوديين الذين يعانون من الدخل المنخفض أو محددي الدخل مثل الأرامل والمطلقات، ولهذا يسعى عدد كبير من السعوديين على التقديم في برنامج حساب مواطن وإضافة المواليد الجديدة للاستفادة من الدعم وسنقدم لكم خطوات إضافة المواليد في حساب المواطن إلكتروني من خلال الموقع الرسمي.

طريقة إضافة المواليد في حساب المواطن إلكتروني 1443

حساب مواطن من أهم الخدمات السعودية الذي يستفاد منها عدد كبير جداً، تبذل المملكة العربية السعودية قصاري جهدها في مساعدة الأسر الأكثر احتجاجاً و محدودي الدخل لتوفير حياة كريمة لهم ورفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، ولذلك يبحث دائما المواطنين عن طريقة إضافة المواليد في حساب المواطن الكتروني من المنزل من خلال منصة حساب مواطن 1443 والطريقة هي:

اولاً قم بالدخول إلى منصة حساب مواطن الرسمي.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني و كلمة المرور.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بإدخاله في المكان المخصص له.

ثم بعد ذلك قم بالنقر على إدخال.

قم النقر على أيقونة تفاصيل الطلب أعلى الشاشة.

بعد ذلك قم بالضغط على بيانات التابعين.

ثم قم بالضغط على أيقونة إضافة تابع.

سيظهر أمامك نموذج إضافة التابع قم بملئ البيانات المطلوبة من نوع التابع، تاريخ الميلاد، محل الإقامة.

التأكد من صحة البيانات.

ثم النقر على أيقونة إضافة ثم الضغط على حفظ.

شروط التسجيل في دعم حساب مواطن 1443

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على برنامج حساب مواطن، والشروط هي: