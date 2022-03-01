نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجب شهر كم بالهجري واهم المناسبات الدينية به 1443.. تعرف على ترتيب الأشهر الهجرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن العام الهجري به 12 شهر كل منهم مرتبط بدورة قمرية تحدد بداية الشهر ونهايته، فعادة ما تكون عدد الأيام والشهور الهجرية إما 29 يوم أو حتى 30 يوم، وتكون بالتناوب إلى أن تكتمل جميع الأيام الخاصة بالسنة الهجرية، ولذلك فإن هذا المقال سيوضح لكم رجب شهر كم بالهجري.

رجب شهر كم بالهجري

إن شهر رجب يعد الشهر السابع بالسنة الهجرية، هذا الشهر به 30 يوم ويأتي بعده شهر شعبان وقبله جمادى الآخر، وله مزايا متعددة حيث أن له شرفاً عظيماً بدين الإسلام فهو يعد من الأشهر الحرم وبه مواسم الدعاء، وعرف ذلك الشهر بالجاهلية، حيث كان ينتظره جميع الأشخاص لتقضي حوائجهم، وزادت تكرمة في الإسلام، فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجب شهر الله الأصم.

الأشهر الهجرية وترتيبها

إن التاريخ الهجري المعتمد بشكل كلي على حركة القمر في هذا التاريخ، حيث هاجر به النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فالأشهر الهجرية هامة لكافة المسلمين بمشارق الأرض ومغاربها، وتلك الشهور ترتبط بمناسبات متعددة مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، ويستخدم التقويم الهجري بكافة المعاملات بالمملكة السعودية، إضافة لاستخدامه إلى جانب التاريخ الميلادي بكثير من دول العالم، وإليكم ترتيب الأشهر الهجرية وهي كالآتي:

أولاً شهر محرم.

صفر.

ربيع الأول.

ربيع الثاني.

جمادى الأول.

جمادى الآخر.

رجب.

شعبان.

رمضان.

شوال.

ذو القعدة.

ذو الحجة.

سبب تسمية رجب بذلك الاسم

سمي شهر رجب بكثير من الأسماء فكان في الجاهلية يسمى الشهر الأصم، وكذلك الشهر المحرم، وأيضاً عرف باسم منصل الأسنة، وبعد ذلك أتي الإسلام وعرف هذا الشهر باسم شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم ومن المفترض أنه أطلق عليه هذه التسمية بسبب أن بهذا الشهر ترجب الرماح بميعاد قدومه فهو يحرم به القتال بمعنى توقفوا عن القتال.

مناسبات شهر رجب

إن شهر رجب من أعظم الذكريات الدينية حيث أن به ذكرى الإسراء والمعراج التي تكون 27 رجب، فهو يوم هام بحياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أسري به للقدس الشريفة من مكة، ثم عرج به من القدس حتى السماء العليا فهو مستوى لم يصل له أي نفس بشرية أخرى، وكانت هذه الرحلة أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم لسدرة المنتهى، وبهذه المناسبة يحتفل جميع المسلمين في كل مكان ويشعروا بهذه المعجزة المخصوص بها نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.