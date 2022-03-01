نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للفوز بوحدة سكنية أو سيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية، فهي أحدى المؤسسات الخيرية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم المساعدات المالية للمواطنين الأكثر احتياجاً داخل المملكة، فالمؤسسة تقوم بصرف المساعدات بشكل شهري من خلال عملية سحب للمتقدمين، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بعملية التسجيل والحصول على المساعدات والشروط الخاصة بالتسجيل من خلال هذا المقال.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لصرف المساعدات

مؤسسة الوليد بن طلال تقوم بعمليات سحب شهرياً على الوحدات السكنية والسيارات للمتقدمين للحصول عليها، وذلك يكون بشروط معينة أبرزها عدم القدرة على امتلاك سيارة أو وحدة سكنية، وسوف نوضح لكم الشروط الأخرى الآن:

يشترط أن يكون راتب المتقدم لا يزيد عن 3000 ريال شهرياً. عدم امتلاك صاحب الطلب لوحدة سكنية أو سيارة باسمه. عدم الاستفادة من قبل في أي مسابقة خاصة ببرنامج الإسكان. التعهد بعدم البيع أو التأجير للوحدة السكنية أو السيارة. يخضع جميع المتقدمين للوحدات السكنية لشروط التوريث في حالة الوفاة للمستفيد. التعهد بالالتزام بالقوانين الخاصة بالإسكان وتسديد فواتير الكهرباء والمياه.

رابط التسجيل في مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

عند إتمام الشروط السابقة يستطيع المواطن السعودي الآن التقدم والتسجيل للحصول على المساعدات المقدمة من مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالي:

أولاً الدخول على موقع الوليد الإنسانية ..

.. الضغط على تسجيل طلب مساعدة من المؤسسة

تسجيل الاسم كامل لصاحب الطلب.

كتابة رقم الهاتف المحمل والبريد الإلكتروني.

توضيح العنوان الحالي للمستفيد.

وسوف يتم اختيار الفائز والتواصل معه من خلال البريد الإلكتروني المسجل أو الهاتف المحمول، فعلى المسجلين متابعة الحساب الرسمي للوليد بن طلال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لتعرف على موعد السحب.

شروط تمليك السيارة من مؤسسة الوليد الخيرية

أوضحت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية أنه في إمكان المستفيدين من السيارات تمليكها وذلك بعد توفير الشروط المعلن عنها في المستفيدين وهي: