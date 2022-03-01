نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متوسط دعم الأسرة الواحدة و نسبة أرباب الأسر السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن أعلن في الفترة الأخيرة في حال تغيير الايبان البنكي، وهذا لكي يتم التحقق في هذه الدفعة الجديدة الخاصة بشهر فبراير الجاري 2022م وأضاف إلى ذلك أن في حالة تغيير الآيبان البنكي وهذا في الشهر الماضي، ولذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية لكي يتم التحقق من رقم الآيبان، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن تفاصيل الدفعة الماضية من حساب المواطن للدعم المادي الشهري،

تفاصيل الدفعة الماضية :

حساب المواطن أوضح علي أن إيداع الدعم الشهري حوالي 1.9 مليار ريال سعودي مخصص في شهر يناير الماضي 2022م وهذا لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين المكتملة طلباتهم جميعاََ، وأضاف إلى ذلك أن قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة حوالي 10.4 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري.

وقد تجد الإشارة إلى أن بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية حوالي 15 مليون ريال سعودي، وهذا لكي يصبح إجمالي ما دفعه حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة منذ انطلاقته أكثر من 111 مليار ريال سعودي منها 937 مليـون ريال سعودي وهذا تعويضات عن الدفعات الماضية لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين بالمملكة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة :

أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية على أن 77% للمستفيدين الذين تحصلوا على الدعم المادي الشهري في هذه الدفعة، حيث أن قد بلغ دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1061 ريال سعودي، وأضاف إلى ذلك قد بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة سعودية مشكلين بنسبة مئوية قد تصل إلى 94%

ومن المؤكد أن بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري، وأضاف إلى ذلك أن بلغ عدد المستفيدين المستقلين الرئيسين لمعايير الاستحقاق 124 ألف مستفيد من حساب المواطن، ومشكلين 6% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.

نسبة أرباب الأسر السعودية :

أكد حساب المواطن على أن نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي الشهري قد بلغ 92% أما بالنسبة لأرباب الأسر المنتجة قد بلغت نسبتهم حوالي 8% حيث أن قد بلغ نسبة الإناث المستقلات حوالي 44% وأضاف إلى ذلك أن شكل الذكور المستقلون نسبة مئوية تصل إلى 56% حيث أن 84% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي الشهري المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة.