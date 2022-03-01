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تحديث بيانات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa والتي اقرت وشددت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بياناتها الأخيرة عن ضرورة تحديث بيانات مستفيدي الوزارة على النظام الاجتماعي الجديد، وهو نظام الضمان المطور بشروط الاستحقاق الجديدة فيه والقوانين التي تنظم الحصول على المبالغ النقدية من الوزارة لفئات الشعب السعودي.
تحديث بيانات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa انتقال الخدمات الإلكترونية للضمان المطور 1443
بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأحدث عبر منصاتها الإعلامية المختلفة أقرت ضرورة تحديث منظومة الضمان الاجتماعي، حيث قامت الوزارة بمراجعة المستحقين للدعم من الوزارة وتقنين شروط الحصول عليه وإطلاق برنامج الضمان المطور وأعلنت الوزارة انتقال كافة الخدمات الإلكترونية التدريجي إلى رابط الضمان المطور ليتم الانتقال نهائيا في 25 مايو 2022 المقبل.
انتقال الخدمات الإلكترونية للضمان المطور
كانت من أحدث بيانات الوزارة أن الخدمات الخاصة بالوزارة تنتقل بشكل تدريجي إلى منصة الضمان المطور ويكون على المسجلين بالوزارة من قل تحديث بيانات الضمان، ومنها المساعدات المقطوعة، ويقوموا بالتسجيل على الرابط الجديد ليتم انتقال قاعدة البيانات الجديدة للرابط الجديد، ويتضمن الانتقال لرابط الضمان المطور تغيير بعض شروط الاستحقاق.
هل يتم صرف المساعدات المقطوعة في وقت قريب
يكون نظام المساعدات المقطوعة ليس مطابقا للضمان الاجتماعي، ويكون الاختلاف في مواعيد الصرف والذي تقوم الوزارة بتحديده حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكان المملكة، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الموعد، وقد قامت بإطلاق عدد من البرامج الاجتماعية بالسنوات الماضية ولم تعلن عن تحديد موعد لإيداع المساعدة المقطوعة.
هل تم إلغاء المساعدات المقطوعة
ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سؤال أحد المواطنين عن إلغاء المساعدات وأعلنت أنها لم تلغي المساعدات المقطوعة وإنما تقوم بتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان وتقنين صرف المساعدات وفق المنظومة الاجتماعية الجديدة للضمان المطور لضمان وصول الدعم بالشروط الجديدة التي اعتبرتها أفضل لكل من الفرد والمجتمع.
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