تحديث بيانات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa والتي اقرت وشددت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بياناتها الأخيرة عن ضرورة تحديث بيانات مستفيدي الوزارة على النظام الاجتماعي الجديد، وهو نظام الضمان المطور بشروط الاستحقاق الجديدة فيه والقوانين التي تنظم الحصول على المبالغ النقدية من الوزارة لفئات الشعب السعودي.

تحديث بيانات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa انتقال الخدمات الإلكترونية للضمان المطور 1443

بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأحدث عبر منصاتها الإعلامية المختلفة أقرت ضرورة تحديث منظومة الضمان الاجتماعي، حيث قامت الوزارة بمراجعة المستحقين للدعم من الوزارة وتقنين شروط الحصول عليه وإطلاق برنامج الضمان المطور وأعلنت الوزارة انتقال كافة الخدمات الإلكترونية التدريجي إلى رابط الضمان المطور ليتم الانتقال نهائيا في 25 مايو 2022 المقبل.

انتقال الخدمات الإلكترونية للضمان المطور

كانت من أحدث بيانات الوزارة أن الخدمات الخاصة بالوزارة تنتقل بشكل تدريجي إلى منصة الضمان المطور ويكون على المسجلين بالوزارة من قل تحديث بيانات الضمان، ومنها المساعدات المقطوعة، ويقوموا بالتسجيل على الرابط الجديد ليتم انتقال قاعدة البيانات الجديدة للرابط الجديد، ويتضمن الانتقال لرابط الضمان المطور تغيير بعض شروط الاستحقاق.