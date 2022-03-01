لتفادي إيقاف الدعم.. البرنامج يُعلن خطوات تغيير رقم الجوال في حساب المواطن 1443

بإمكانك بالطبع أن تقوم بتغيير رقم الهاتف التابع لحساب المواطن، وهو بالطريقة الحديثة يتم من خلال موقع حساب المواطن الرسمي بدلاً من الاتصال بخدمة العملاء، فالتغيير للرقم أمر هام للغاية ومطلوب حتى يستمر الشخص في الاستفادة من البرنامج، والمسؤولين أكدوا ضرورة التحديث للرقم الذي يخص الجوال، وهذا ليضمنوا إمكانية التواصل مع المستفيد، وإيصال كافة التحديثات له من خلال رقم الهاتف، ولذلك ومن خلال مقالنا هذا سنشرح لكم خطوات تغيير رقم الجوال في حساب المواطن.

خطوات تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

بإمكان المستفيد أن يغير رقم هاتفه الجوال المتواجد بحساب المواطن أي الذي قمت بالتسجيل به واستبداله برقم جديد، وذلك لكي يستمر بالحصول على هذا الدعم، وإليكم خطوات تغيير رقم الجوال وهي كالآتي:

تذهب لموقع برنامج حساب المواطن.

تضغط فوق خانة دخول المتواجدة في أعلى الصفحة.

تسجل الدخول لحساب المواطن من خلال إدخال البيانات التي تخص الشخص المستخدم من كلمة السر ورقم الهوية ورمز التحقق.

تضغط فوق كلمة تسجيل الدخول.

تنقر على بيانات المستفيد المتواجدة في الصفحة الرئيسية لحساب المواطن.

تنتقل لصفحة تغيير رقم الهاتف.

تكتب جميع البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

تكتب بعد ذلك رقم الهاتف الجديد.

تدخل تاريخ الانتهاء لبطاقة الهوية التي تخص المستخدم.

تضغط فوق خانة تغيير المتواجدة في أسفل الصفحة وذلك بعد أن تنتهي من كتابة البيانات.

وبهذا يتغير رقم الهاتف المتواجد لحساب المواطن للرقم الحديث.

متطلبات التغيير لرقم الجوال بحساب المواطن

باستطاعتك أن تغير رقم الهاتف المتواجد بحساب المواطن، وهذا عبر الموقع الإلكتروني التابع للبرنامج، فخلال الفترة السابقة لم يستطع أحد أن يغير رقم الهاتف إلا بالتواصل مع خدمة العملاء التابعة للبرنامج، أما الآن بإمكان الجميع القيام بمثل هذه الخطوة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي ولكن بشروط، وإليكم المتطلبات والشروط وهي كالآتي: