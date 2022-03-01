خطوات الاستعلام عن قرض مصرف الراجحي بالتفاصيل

وسائل الاستعلام عن قرض الراجحي، يساهم قرض الراجحي في التقليل من ضغوطات الحياة على المواطنين والمستفيدين من القرض لأنه يستخدم في سداد الأقساط أو الديون أو التجهيز والإعداد لخطوة ما هامة في حياة الفرد، وقروض الراجحي ضمن خدمات أخرى عديدة يقدمها المصرف لعملائه بمختلف أنواعهم وجنسياتهم أما عن القروض ففي بعض الأوقات يرغب المقترض في الاستعلام عن القرض وطريقة سداده، لهذا أتاح مصرف الراجحي وسائل عدة للاستعلام عن قرض الراجحي.

طرق الاستعلام عن قرض الراجحي

يسهل مصرف الراجحي على عملائه عدة نقاط هامة من الناحية الاقتصادية بخدماته وعروضه التمويلية المتنوعة، بالإضافة إلى تسهيله على العملاء الراغبين في الحصول على تلك التمويلات في التقديم والإنجاز والسداد، ويعتبر التمويل الشخصي واحد من أفضل تلك التمويلات المقدمة لعملاء الراجحي، كما وهناك عدة طرق مختلفة يمكن للعملاء اتباعها حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قرض الراجحي ومعرفة طريقة السداد وعدد الأقساط المتبقية.

كيفية الاستعلام عن قرض الراجحي بالخطوات

أما عن الخطوات التفصيلية المحددة من أجل الاطلاع على كافة تفاصيل قرض الراجحي حيث تتم من قبل الموقع الالكتروني للراجحي وتتمثل الخطوات في:

حيث يتم فتح موقع مصرف الراجحي والتسجيل برقم الهوية الوطنية إذا كان العميل مواطنًا سعوديًا وإذا كان مقيمًا يكتفي بتقديم تصاريح الإقامة بالمملكة. ومن الضروري أن يرفق العميل كذلك صورة شهادته الأكاديمية. وتقديم خطاب موجه من جهة العمل التابع لها العميل. ومن ثم ينقر على حاسبة التقدير لمعرض القروض المتاحة وطريقة السداد.

كيفية استخدام حاسبة التمويل الشخصي من الراجحي

تساعد حاسبة التمويل الشخصي في معرفة عدد الأقساط المتبقية ومبلغ التعويض المطلوب ويمكن استخدامها بكل سهولة كالآتي: