رابط وخطوات طباعة تفويض المرور من أبشر يمكن التعرف عليها من خلال السطور القادمة. حيث يبحث عنها الكثير من المواطنين عن الطريقة التي يتم من خلالها طباعة التفويض. وعلى هذا تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات إلكترونياً للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لتوفير الوقت والجهد. وكما يكون من بينها هذه الخدمة، ويتم التعرف على هذه الطريقة من خلال السطور القادمة.

خدمات أبشر للأفراد

إلى جانب التعرف على رابط وخطوات طباعة تفويض المرور من أبشر. هناك بعض الخدمات الأخرى التي يتم تقديمها. من بينها على سبيل المثال:

إصدار وتجديد التأشيرات وتصاريح الإقامة.

إلى جانب الحصول على تصريح سفر للمُعالين.

كما يتم إصدار وتجديد جواز السفر.

إلى جانب نقل الخدمة تغيير المهنة.

إلى جانب الإجابة عن أسئلة حول تاريخ السفر وجواز السفر.

تقديم خدمات المركبات وإضافة المستخدمين للمركبات.

ومن جانب آخر، تجديد تسجيل المركبة وإلغاء مستخدم المركبة.

كما يتك التحقيق في المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الإبلاغ عن المستندات المفقودة

ومن جانب آخر، خدمة البيانات الخاصة بي، كما يتم طلب وثيقة بديلة

الاستعلام عن التأمين الصحي.

رابط وخطوات طباعة تفويض المرور من أبشر

أعلنت منصة “أبشر” أنها تستطيع طباعة تفويض المرور من أبشر. وذلك عن طريق الدخول إلى الصفحة الرسمية واتباع الخطوات المطلوبة.

الدخول هي الصفحة الرسمية لمنصة “أبشر“.

كما يتم اختيار الجمهور “للخدمات الإلكترونية المتكاملة”.

ثم يتم الضغط على خيار الموافقة.

بعد ذلك، يتم الضغط على اختيار الموافقة على مراجعة القطاع.

بخلاف ذلك، يتم الضغط على إدارة حركة المرور.

تاريخ منصة أبشر

في 29 مايو 2019، أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منصة أبشر. حيث تقدم المنصة العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة. أهم خدمات أبشر هي:

فرجت

هذه خدمة خاصة لمن يرغب في الانتقال لمنصة للإفراج عن المسجونين بسبب مشاكل مالية غير جنائية.

ويستخدم 3281 مدانًا هذه الخدمة.

حيث بلغت الأموال التي تم جمعها 136 مليون ريال سعودي

الخدمة الذاتية “أبشر”