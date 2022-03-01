متي ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحقين من المقطوعة شهر مارس 2022

متي ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحقين من المقطوعة نوضح لكم اليوم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443هـ، حيث أن خدمة معاش الضمان الاجتماعي هي واحدة من أفضل الخدمات السعودية المقدمة من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالاتفاق مع الأسرة الحاكمة لتوفير معاش شهري ثابت لبعض الفئات من المواطنين السعوديين الذين هم بحاجة إلى الدعم المادي والذين ليس لديهم دخل شهري يمكنهم من خلاله العيش والحصول على متطلباتهم واحتياجاتهم والذي ينتظره الكثيرون شهريا وسنوضح لكم كيفية التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي تابعوا معنا.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطول 1443هـ

وسوف يكون موعد صرف الدفعه الثانية من صرف المستحقين في الضمان الاجتماعي المطور 1443، هو الأول من شهر مارس مثل ما وضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الأستاذ سلطان الجريس، وسوف يتم تحويله تلقائيا الى الحسابات البنكية لدي المستحقين.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم التسجيل في خدمة ومعاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-

الدخول على رابط منصة الضمان الاجتماعي كالتالي وهو

http://sbis.hrsd.gov.sa/ .

. بعد ذلك قم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية” حتى تقوم باختيار نوع الخدمة التي تريد الحصول عليها.

ولكن قبل ذلك يجب التسجيل على المنصة إذا كنت مستخدم جديد ولكن إذا كان لك حساب مسبقًا قم بالدخول عليه بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اختر “معاش الضمان الاجتماعي” من اختيارات الخدمات الإلكترونية التي قمت بالدخول عليها.

قم بالموافقة على كافة شروط وأحكام المنصة الخاصة بالحصول على راتب معاش الضمان الاجتماعي.

حدد مكتب الضمان الأقرب والمناسب لك.

أدخل كل المعلومات الشخصية المطلوبة منك على الموقع بشكل سهل وصحيح حتى لا يحدث أي خطأ.

أرفق المعلومات برفع الأوراق الرسمية التي تفيد صحة ما قمت بإدخاله حتى يتم قبولك.

قم بالنقر على أيقونة “إرسال الطلب” .

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور 1443