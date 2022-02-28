نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نعطيك قرض حتى لو عليك متعثرات والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعطيك قرض حتى لو عليك متعثرات من أكثر أنواع منتجات التمويل التي حظيت بشعبية كبيرة وذلك لأنها تُعطى إلى عملاء حاصلين على تمويل شخصي أو عقاري بالفعل من مؤسسات كثيرة في المملكة العربية السعودية، ويحتاجون إلى تسديد قروض بنكية وقد أشارت بعض البنوك إلى أن هناك حد أقصى لعدد التمويل لدى المؤسسات البنكية الأخرى، فهناك بنوك تقوم بسداد تمويل بحد أقصى ثلاث أنواع من القروض، وسوف نتعرف على طريقة شراء مديونية بدون تحويل راتب إن وجدت في ضوء تقديم البنوك لخدمة تمويل شخصي حتى لو عليك قرض 1443.

نعطيك قرض حتى لو عليك متعثرات

تستطيع سداد المديونية لدى البنوك السعودية الأخرى من خلال بنك البلاد في ضوء الحصول على تمويل شخصي حتى لو عليك قروض وفيما يخص مميزات نعطيك قرض حتى لو عليك متعثرات ومن مميزاته ما يلي:

التواصل مع الأحكام التي أطلقتها اللجان الشرعية للقروض والمنتجات البنكية، وذلك وفق ما أشار إليه بنك البلاد.

توفير فرصة السداد المبكر، والمرونة في السداد التي تصل فترته إلى خمس سنوات، مع إمكانية عدم سداد قسط واحد في العام في موعده وتأجيله إلى موحد آخر.

التمويل بحد أقصى اثنين مليون ريال سعودي، دون الحاجة إلى وجود الكفيل لاستلام التمويل.

شروط تمويل مع وجود التزام بنكي

أما عن الشروط والضوابط المطلوبة فهي كما يلي:

سن العميل ينبغي ألا يقل عن واحد وعشرين سنة.

تفعيل حساب بنكي للعميل على أن يكون الحساب جاري في بنك البلاد وسداد قيمة الرسوم الإدارية التي يحددها البنك على أساس قيمة التمويل.

الموافقة على تحويل الراتب إلى البنك، وألا يكون راتب العميل أقل من خمسة آلاف ريال سعودي.

أوراق سداد المديونية للتمويل الشخصي

وفي إطار تقديم سداد المديونية للتمويل الشخصي من بنك البلاد لا بد من تجهيز الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة وهي:

وثيقة الهوية الوطنية ويشترط سريان صلاحيتها.

الحصول على نموذج طلب التمويل.

خطاب من جهة العمل شامل قيمة الراتب وتاريخ الانضمام إلى الوظيفة.

خطاب يفيد بتحويل الراتب وتحويل المديونية في نفس الوقت صادر من البنك السعودي الذي حصل من خلاله العميل على قروض شخصية.