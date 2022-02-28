بدون فوائد ولا رسوم تمويل يبدأ من 18 ألف ريال بأقل قسط لجميع الفئات

بدون فوائد ولا رسوم تمويل مدعوم من بنك التنمية الاجتماعية لا يتضمن رسوم إدارية يشمل الفئات من الأشد احتياجاً وحتى محدودي الدخل، مسموح للرجال والنساء الحصول على المال بصورة سهلة جداً من أجل إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين وتحقيق هدف البنك الذي يكمن في تقديم المساعدات المالية بعدة طرق مختلفة منها منتجات التمويل الاجتماعي وهم عبارة عن خمسة منتجات مخصصة للمواطنين سعوديين الجنسية فقط رجال ونساء في صورة تمويل يبدأ من 18 ألف ريال سعودي ويصل إلى 60 ألف ريال كحد أقصى للمبلغ المتاح، حيث يحتسب مبلغ القرض بناءاً على الفئة العمرية للعميل كلما زاد في السن كلما قلت قيمة المبلغ على سبيل المثال: إذا كان عميل عمره أكبر 65 عاماً ويريد طلب تمويل فيكون متاح له الحصول على قرض بثمانية عشر ألف ريال فقط.

شروط الحصول على تمويل بدون فوائد ولا رسوم

يشترط الجنسية السعودية فقط. لابد من تقديم كفيل لا يزيد عمره عن 55 سنة. لا يتجاوز عمر المقترض السبعون عاماً. على أن لا يزيد دخل الأسرة بالكامل عن 12.500 ريالاً بحيث لا يتجاوز نصيب كل فرد ثلاثة آلاف ريال. هناك شروط لكل شخص على حسب إن كان (موظف/ فة حكومي أو قطاع خاص – متقاعد حكومي أو تأمينات – ربة منزل – طالب).

مميزات تمويل بنك التنمية الاجتماعية

القرض مجاز من هيئة الرقابة الشرعية ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

عند طلب تمويل بدون فوائد لا تٌطبق رسوم إدارية على المال.

التقسيط بشكل شهري بدفعات مناسبة قدر المستطاع لمنع التعثر تصل إلى 5 سنوات مرنة.

تمويل مدعوم بالإعفاء من سداد القرض في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.

يمكن لجميع الفئات طلب قرض مدعوم بدون فوائد.

كيف اقدم على تمويل بدون فوائد ولا رسوم

التقديم يكون إلكتروني سهل للغاية عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية قرض اختر المنتج الذي تريده سواء من التمويل الاجتماعي أو العمل الحر أو قرض الأسر المنتجة، والتقديم الإلكتروني تعبئة الاستمارة ورفع المستندات المطلوبة (صورة من بطاقة الهوية – العنوان الوطني – رقم حساب الآيبان – رقم الجوال المسجل في بوابة أبشر)، وإذا كان لديك استفسار يرجى الاتصال على الرقم الموحد 920008002 أو على 199099.