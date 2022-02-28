نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل اقدر ابيع أرض من الإسكان ومتى نقل الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل اقدر ابيع أرض من الإسكان وذلك في حال حصلت على أرض من وزارة الإسكان بالفعل أم لا؟ فقد استطاعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقديم مجموعة متعددة من خدمات الدعم السكني منها منح الأراضي المجانية وأيضًا وحدات سكنية جاهزة، وقد أطلق العديد من المواطنين أسئلة تتعلق بالأراضي السكنية المجانية، بالإضافة إلى هل اقدر ابيع أرض من الإسكان بعد الحصول عليها أم لا؟ وسوف نوفر لكم إجابة لمعظم الأسئلة التي طرحها المستفيدين.

هل اقدر ابيع أرض من الإسكان

تعمل وزارة الإسكان على دعم المواطنين بوحدات سكنية جاهزة للإقامة بها بالإضافة إلى منتجات الأراضي المجانية السكنية، ولهذا يتم تقديم سؤال هل اقدر ابيع أرض من الإسكان والإجابة هي لا، حيث أن الأراضي ستكون ملك للوزارة إلى أن يتم البناء عليها مسكن مناسب.

لهذا في حال حصلت على ارض من وزارة الإسكان فيمكن أن تقوم بالتنازل عنها لشخص ما، ولكن لا يمكن أن يتم بيعها، حيث أن هذا من الأشكال الغير قانونية، أما عن أشكال التنازل عن الاستحقاق، فإنها تتم فقط بين الزوجين وفق ما قامت الوزارة بالإعلان عنه من خلال منصة سكني.

متى يتم نقل ملكية الأراضي للمستفيدين

ويمكن للمستفيدين من الأراضي السكنية المجانية من الوزارة الحصول على ملكية الأراضي بعد أن يتم البناء عليها فقط، وتقديم الأوراق والمستندات الرسمية التي تؤكد ذلك، وعلى الأرجح ستكون المستندات عبارة عن شهادة تؤكد تمام البناء مصدق عليها من الجهات الرسمية.

مدة إجراءات منتج الأراضي المجانية

وقد أكدت وزارة الإسكان من خلال منصة سكني الإلكترونية في ضوء الإجابة على الأسئلة الشائعة التي طرحها المستفيدين أن حجز الأراضي المجانية يستوجب التوقيع للاستفادة منها في غضون يومين فقط، وما يخص الأراضي المميزة فينبغي أن يتم الحصول على رخصة للبناء في وقت لا يزيد عن ستة أشهر فقط، والانتهاء من أعمال التشييد في وقت لا يزيد عن ثلاث سنوات.

كيفية الحصول على أراضي الإسكان مجانا 1443

يمكن الحصول على الدعم السكني أو أراضي الإسكان مجانًا من خلال زيارة منصة سكني الإلكترونية (sakani.sa) أو تطبيق سكني 1443، ولكن ينبغي أن يكون المواطن حاصل على الجنسية السعودية.

ويمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل عبر التواصل مع قنوات سكني المجانية منها رقم خدمة العملاء وهو 199090، وتبدأ ساعات العمل في الثامنة صباحًا وتنتهي في السادسة مساءً.