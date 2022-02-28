احسبه في ثواني .. حساب قيمة الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ من خلال الحاسبة الالكترونية

كيفية حساب قيمة الضمان الاجتماعي، أعلنت الوزارة عن قيمة الضمان الاجتماعي وهذا وفقًا للآلية الحديثة التي تم الإعلان عنها من قبل، حيث تم تغير طريقة احتساب معاش الفرد في الضمان الاجتماعي عن ما سبق، لذا يهتم الكثير من السعوديين بالسؤال عن طريقة حساب قيمة المعاش، وخاصة الذين كانوا يحصلون على هذا المعاش من قبل، حيث تقوم المملكة بتوفير كل وسائل الدعم لشعبها، لكي يتمكنوا من عيش حياة كريمة.

حساب قيمة الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن طريقة حساب قيمة معاش الضمان المطور١٤٤٣، حيث أنه سيتم من خلال الآتي:

حساب دخل الفرد أو الأسرة سواء كان نشاط اجتماعي، أو دخل شهري.

عند معرفة دخل الأسرة الشهري يتم خصم ٥٠% منه.

يتم إضافة مبالغ الدعم التي يمكن تقديمها للأسرة، مثل دعم ريف، أو دعم حافز، أو مكافأة الطلاب، وغيرها من البرامج المخصصة للدعم في المملكة.

يتم احتساب قيمة المعاش كما يلي “نصف إجمالي دخل الأسرة+ قيمة الدخل الغير مكتسب للأسرة”

شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي

قامت الوزارة بوضع مجموعة من اللوائح والقوانين، التي يجب الالتزام بها، قبل البدء في التقديم على المعاش، وكانت هذه اللوائح كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم هو وأسرته من أصحاب الجنسية السعودية، كما يشترط إقامتهم في المملكة إقامة كاملة.

يمكن للأسر الذين لديهم أبناء خارج المملكة بهدف الدراسة التقديم على هذا المعاش.

يمكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التقديم للحصول على المعاش.

كل من يقل دخلة الشهري عن الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يمكنه للتقديم على المعاش.

إذا كانت الأم غير سعودية، ولكن تمتلك أبناء سعوديين يحق لها الحصول على المعاش.

أحقية القبول لصرف معاش الضمان الاجتماعي

يمكنك الحصول على الموافقة لصرف المعاش بعد مرور ٢٠ يوم من تقديمك على هذا المعاش، حيث أن الوزارة تقوم بإرسال الرسائل لكل من قام بالتسجيل في الضمان من خلال الموقع الرسمي لها، سواء بالقبول أو الرفض، كما يمكنك معرفة أحقية قبولك في هذا المعاش، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، الذي قامت بالإعلان عنة سابقًا.