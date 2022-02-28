نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتتاب الدواء للخدمات الطبية والبنوك المستلمة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكتتاب الدواء للخدمات الطبية والبنوك المستلمة 1443. من أبرز ما يبحث عنه المستثمرين في المملكة. حيث أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية لتقديم الخدمات الدوائية على اكتتاب الشركة وذلك في ضوء خطتها للنمو والتوسع ولذلك سوف نتعرف على اكتتاب الدواء للخدمات الطبية وأبرز البنوك المستلمة للاكتتاب .

موعد اكتتاب الدواء للخدمات الطبية 1443

شركة الدواء أحد الشركات الرائدة التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين بالمملكة. تأسست عام 1993 وتضم نحو 800 صيدلية بكل أنحاء المملكة للبيع بالجملة وعبر شبكة الإنترنت . وعملت الشركة على تقديم بنية تحتية قوية رقمية. لتقديم خدماتها على مستوى عالي. وقد أعلنت مؤخرًا عن طرح أسهمها للاكتتاب العام وحددت المواعيد الآتية لطرح الاكتتاب:

بدء الاكتتاب الأحد 27 فبراير

انتهاء الاكتتاب 1 مارس يستمر الاكتتاب لمدة 72 ساعة من الأحد إلى الثلاثاء من شهر مارس.

ويتاح الاكتتاب لأسهم الأفراد بحد أدنى عشرة أسهم من خلال القنوات الخاصة بالبنوك المستلمة للاكتتاب.

سعر اكتتاب الدواء

حددت الشركة المستلمة لاكتتاب الدواء سعر سهم الدواء 2022 على النحو الآتي:

سعر السهم للاكتتاب هو 73 ريالا بسوق تداول .

ويبلغ سعر السهم الأقصى 73 ريال ضمن النطاق السعري المحدد من قبل هيئة سوق المال.

ورأس مال شركة الدواء يساوي 850,000,000 ريال سعودي.وعدد الأسهم المصدرة المتاحة للاكتتاب 85,000,000 سهم.

عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب للأفراد 25,500,000 ويشمل 30% من قيمة الأسهم للشركة.

موعد تخصيص أسهم شركة الدواء الطبية

بينت الشركة أن أقصى موعد لتخصيص أسهم الدواء الطبية للأفراد سيكون بتاريخ 9 مارس 2022. بعد الإعلان عن نتائج الاستهداف للأسهم في الاكتتاب. ويذكر أن الشركة قد حققت أداء مال خلال العامين 2019 و2020 بنمو ب المبيعات بنسبة 4.4% و25.2% على التوالي، وهامش ربح إجمالي بنسبة 40.1% و37.9% .

اكتتاب الدواء البنوك المستلمة

البنك الأهلي السعودي

مصرف الراجحي

البنك السعودي البريطاني (بنك ساب).

بنك الرياض.

موعد رد فائض اكتتاب شركة الدواء

يتم رد الفائض بعد تخصيص الأفراد بعدد الأسهم من خلال القنوات الإلكترونية للبنوك المستلمة 9 مارس 2022. وسترد قيمة الاكتتاب المقتطعة من المحافظ الاستثمارية في عمليات شراء الأسهم بشكل كامل دون ضرائب أو استقطاعات.

خطوات الاكتتاب في الدواء للخدمات الطبية