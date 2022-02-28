يُعد العنوان الوطني من الأمور التي تهم كافة الأشخاص وأيضًا المؤسسات داخل أنحاء المملكة، مما يدفعهم للبحث عن طريقة تحديث العنوان الوطني فهو يُساهم في تيسير المعاملات وإيصال أي امر بكل سهولة ويُسر، حيث تم تأسيسه من قبل البريد السعودي لكافة المواطنين والمقيمين وجاء ذلك من ضمن رؤية المملكة 2030، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

طريقة تحديث العنوان الوطني

يُمكنك تحديث العنوان الوطني سواء للأفراد والمؤسسات عن طريق الآتي:

الانتقال إلى رابط النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على ابدأ الخدمة ثم أختر تعديل العنوان.

أكتب باقي التفاصيل في الخانات الشاغرة لها.

اختر خانة التحقق ثم أنقر على التالي.

قم بمراجعة المعلومات ثم أنقر على خانة إرسال.

راجع تعديل البيانات ثم قدم الطلب.

قم بالإطلاع على كافة البيانات الخاصة بك وتأكد منها.

تحديث العنوان الوطني نفاذ

يُمكنك تحديث العنوان عبر النفاذ عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الذهاب مباشرة إلى رابط موقع سبل.

سجل دخول عبر النفاذ الوطني ثم أختر إدارة العناوين.

النقر على خانة عنوان وطني ثم أضغط على خانة العنوان الوطني.

اختر التعديلات ثم أنقر على خانة حفظ.

كيفية تعديل بيانات العنوان الوطني

يُمكنك تعديل البيانات الخاصة بك عن طريق الآتي:

الانتقال إلى رابط موقع سبل الرسمي.

النقر على خانة إدارة العناوين ثم اختر عنوان وطني.

الضغط على خانة العنوان الوطني ثم قم بالتعديلات المطلوبة.

اختر خانة حفظ أخيرًا لكي تتمكن من تعديل البيانات.

كيفية طباعة العنوان الوطني 1443

يُمكنك طباعة العنوان الوطني سواء للأشخاص أو المؤسسات عن طريق الآتي:

الانتقال مباشرة إلى الرابط الرسمي للعنوان الوطني.

سجل دخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

اختر إدارة العناوين ثم أنقر على العنوان الذي تود طباعته.

سوف يتم تحويل العنوان بصيغة ال بي دي أف.

طرق التواصل مع خدمة العملاء في العنوان الوطني

يُمكنك التواصل مع خدمة عملاء العنوان الوطني عن طريق الآتي: