كيفية التسجيل في تكافل طلاب المدارس وشروط الحصول على الاعانة 1443

كيفية التسجيل في تكافل طلاب المدارس، تعتبر خدمة تكافل الطلاب هي أحد الخدمات الخيرية المقدمة من مؤسسة تكافل السعودية للطلاب الغير قادرين على سداد مصاريف الدراسة وكل تكاليفها وخاصة بالنسبة للطلاب التي تعاني من حالة متعسرة وأسرتها غير قادرة على سداد مصاريفها وغير قادرة على تحمّل أعباء تعليم أطفالهم، فتقوم الحكومة بتقديم خدمات مالية تخفف عن هذه الأسر بعض من أعبائهم حتى تعيش أبنائهم حياة كريمة ولا يحرموا من بعض من عند غيرهم.

كيفية التسجيل في تكافل طلاب المدارس 1443

يمكنكم التسجيل في مؤسسة تكافل السعودية عبر اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة تكافل الخيرية من خلال الرابط https://takaful.org.sa/ .

. من خلال المنصة قم بالدخول على “بوابة” الطلاب” ثم قم بتسجيل دخولك على المنصة بالنقر على أيقونة “تسجيل طالب جديد”.

أدخل رقم الهوية الوطنية الشخصية الخاصة بالطالب المتقدم على خدمة التكافل.

اكتب رقم هاتفك المحمول الخاص بك أو بولي أمرك.

اكتب رمز التحقق الذي وصلك على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله ثم قم بالنقر على أيقونة “متابعة”.

بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية SMS على هاتفك المحمول بها رمز التحقق الذي تقوم بإدخاله في مكانه المخصص له.

ادخل إلى الصفحة الخاصة ببياناتك وقم بملء كافة البيانات الشخصية المتمثلة في اسم الطلب – جنس الطالب – رقم هاتف ولي الأمر – رقم الهوية الوطنية – اسم مستخدم مناسب – كلمة سر مناسبة – رقم هاتف محمول الطالب – عنوان البريد الإلكتروني.

بعد كتابة كل البيانات المطلوبة منك انقر على أيقونة “تسجيل الدخول” ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة السر الذي قم بكتابتهم عند التسجيل.

شروط قبول تسجيل الطلاب في منصة تكافل