مفاجأة سارة للسعوديين.. إتاحة السفر إلى 15 دولة دون فحص PCR

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عمر شويل - جدة في مفاجأة سارة للسعودين الذين يمتلكون شهادة التطعيم سواء بجرعتين أو ثلاث جرعات، أتاحت نحو 15 دولة السفر إليها دون الحاجة إلى فحص PCR، فيما يأتي ذلك بعد أن أثبت التطعيم جدارته في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يتسبب في مرض كوفيد 19، والذي ما زال منتشرًا في معظم دول العالم، لكن مع زيادة جرعات التطعيم في الدول قررت بعض الحكومات تخفيف الإجراءات الخاصة بالانتقال والسفر.

مفاجأة سارة للسعوديين: السفر دون فحص PCR

ويستفيد السعوديون من هذه الإجراءات المخففة التي توفر عليهم عمل فحص PCR قبل السفر والاكتفاء بشهادة التطعيم، وهذه الدول هي: إنجلترا، وفرنسا، وسويسرا، والبرتغال، وإسبانيا، والأرجنتين، النّرويج، والسويد، ومصر، والأردن، والكويت، والبحرين، والإمارات، وتركيا، وتونس.

سعر تحليل pcr في السعودية

وتحليل pcr كورونا من الوسائل الدقيقة لاكتشاف فيروس كورونا المسجد، وغيره من الفيروسات الوبائية، إذ تؤخذ عينة من دمّ المشتبه بهم بإصابتهم بفيروس كورونا، لفحصها وظهور النتيجة خلال يومين، وفي حالة كانت النتيجة مُوجبة يكون الشخص مصابًا بالفيروس، وإن كانت سالبة تعني عدم أصابته بالفيروس.

أما تكلفة التحليل في المملكة العربية السعودية، فقد كانت تتراوح بين 900 ريال سعودي و1800 ريال سعودي للعينة الواحدة، ثمّ انخفضت التكلفة لتتراوح بين 600 ريال إلى 900 ريال سعودي في المراكز المعتمدة.

الاستفسار عن نتائج فحص كورونا أونلاين

وأطلقت وزارة الصحة السعودية، تطبيق تطمن الإلكتروني، ليستفيد منه المواطنون والمقيمون في العديد من الخدمات، ومنها الاستفسار عن نتائج فحص كورونا المستجد أونلاين بدلا من الذهاب إلى المراكز المعتمدة التي يتم فيها إجراء الفحص، كما يمكن من خلال هذه التطبيق حجز موعد لإجراء الفحص وغيره من الخدمات التي يمكن متابعتها، لمعرفة النتيجة، وذلك على النحو التالي.