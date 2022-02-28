موقع التسجيل في حملة بنك الراجحي المجانية للحج 2022 مع اقتراب موسم الحج في المملكة

موقع التسجيل في حملة بنك الراجحي المجانية للحج 2022 نقدم لكم طريقة وكيفية التسجيل في حملة الراجحي المجانية للحج، فالتقديم على حملة الراجحي هي من أكثر المواضيع بحثًا عبر الإنترنت وذلك مع اقتراب موسم الحج في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي السعودي خدمات خاصة بالطعام والنقل والإقامة خلال فترة الحج وهذه الخدمات خاصة فقط بالمواطنين السعوديين والأجانب المقيمين في أراضي المملكة ولكن ليس في قدرتهم تحمل تكلفة تقديم مناسك الحج بسبب أزمات مالية وظروف صعبة ومتعسرة.

شروط التسجيل في حملة الراجحي المجانية للحج 2022

للتسجيل في حملة الراجحي الخاصة بتوفير كافة تكاليف أداء مناسك الحج يجب أن تتوافر بالمواطن المتقدم على ذلك بعض الشروط المتمثلة فيما يلي:-

يجب أن تكون فريضة الحج هي أول مرة بالنسبة للشخص المتقدم على الحملة.

عدم قدرة المواطن على تغطية تكاليف رحلة الحج تمامًا ومعه ما يثبت ذلك من أوراق رسمية ومستندات.

قدرة المواطن الصحية على أداء مناسك الحج.

عمر المواطن المتقدم على ذلك يجب ألا يقل عن خمسة وعشرين عامًا أما بالنسبة إلى الشخص الذي يرغب في كونه محرمًا عمره يجب ألا يقل عن 18 عام.

السفر يكون من خلال الحافلات التي يتم تخصيصها من قبّل الحملة وليس من خلال أي سيارات خاصة.

حسن سيرة الشخص المتقدم على الحصول على خدمات حملة الراجحي الخاصة بأداء مناسك وفريضة الحج.

كيفية التسجيل على حملة الراجحي للحج

أما بالنسبة إلى طريقة التسجيل في الحملة فيجب اتباع الخطوات التالية:-