نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إمكان الشخصي الميسر وطريقة الحصول على أسرع قرض بتسهيلات كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن تمويل إمكان الشخصي، والذي يمنح المواطنين مبالغ مالية تساعدهم على العيش حياة كريمة، أو تساعدهم على إقامة العديد من المشروعات الخاصة بهم وزيادة رأس مالهم، وذلك من خلال تقديم الكثير من التسهيلات والعروض الخاصة بالتمويلات من الشركة.

تمويل إمكان الشخصي

إن قرض إمكان يقدم من شركة إمكان للتمويلات، والتي تساعد في منح كل المواطنين الذين يعملون في أي من المؤسسات وكذلك القطاعات، الكثير من التمويلات والتي تساعدهم في تحقيق وتلبية كافة المتطلبات الحياتية الخاصة بهم والتي يحتاجونها.

علاوة على ذلك تعمل شركة إمكان على تقديم تمويلات مختلفة للمواطنين تتراوح ما بين 25 ألف ريال سعودي، بل وتصل إلى 50 ألف ريال سعودي، كما تتميز الشركة بأنه من الممكن أن يقوم الشخص بالحصول على تمويل جديد، من خلال التمويل القديم الذي حصل عليه من قبل الشركة.

أيضا تعمل شركة إمكان على تقديم عدد كبير من أنواع التمويل المختلفة، وهذه الأنواع هي (التمويل الميسر، التمويل الإضافي، التمويل على أساسي المرتب) ولكل نوع منهم الشروط والأحكام المختلفة والخاصة به،

كم مبلغ تمويل إمكان

في حالة كان التمويل ممتد لمدة 12 شهر: يكون المبلغ 30 ألف ريال، وتكلفة التمويل 44.04%، والقسط الشهري 3250 ريال.

يكون المبلغ 30 ألف ريال، وتكلفة التمويل 44.04%، والقسط الشهري 3250 ريال. بينما في حالة كان التمويل ممتد لمدة 18 شهر: يكون المبلغ 25 ألف ريال. وتكلفة التمويل 43.09%. والقسط الشهري 1805 ريال.

يكون المبلغ 25 ألف ريال. وتكلفة التمويل 43.09%. والقسط الشهري 1805 ريال. أيضا في حالة كان التمويل ممتد لمدة 24 شهر: يكون المبلغ 50 ألف ريال. وتكلفة التمويل 42.08%. والقسط الشهري 2917 ريال.

التسجيل في إمكان الراجحي

كل ما نحتاج إليه هو الدخول على المنصة الإلكترونية إمكان على شبكة الانترنت.

ثمل بعد ذلك نقوم باتباع التعليمات اللازمة واختيار تمويل إمكان. واختيار القيمة التي يرغب فيها وتسجيل البيانات الخاصة به.

في الختام هنا وقد عرضنا لكم في المقال السابق كل ما يخص تمويل إمكان الشخصي. وأوضحنا لكم الطريقة الصحيحة للتسجيل في إمكان للحصول على قرض. وذلك لتسهيل الأمر عليكم في الحصول على عروض التمويل الخاصة بهم. ومعرفة مدة إمكانية التسهيل. التي يمكن أن يتم تقديمها من إمكان للمواطنين للحصول على تمويلاتهم.