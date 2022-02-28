نتائج القبول الموحد tajnidreg.mod.gov.sa للوظائف العسكرية المقدمة في وزارة الدفاع السعودية في العديد من الكليات العسكرية، والتي تقدم إليها الآلاف من الجنسين بالفترة الماضية عند إتاحة مواعيد بداية التقديم، وتم دراسة الطلبات بشكل جيد ومقارنة صحة البيانات مع قاعدة البيانات الرئيسية بمنصة ابشر ووزارة الداخلية السعودية وتم الإن تحديد موعد الإعلان عن نتائج القبول المبدئي.

نتائج القبول الموحد tajnidreg.mod.gov.sa وزارة الدفاع (رجال – نساء) نتائج القبول المبدئي

أعلنت اللجنة المركزية لقبول الطلاب عن إتاحة الإعلان المبدئي لقبول الطلاب المتقدمين في الوظائف العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالفترات السابقة لعدد من الكليات العسكرية، كلية الملك عبد العزيز الحربية – كلية الملك فيصل الجوية – كلية الملك فهد البحرية – كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، في رتبة جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب، للاطلاع على نتائج القبول المبدئي للطلاب والذي لا يكون نهائيا إلا بعد اتباع الشروط التي يتم من خلالها القبول النهائي وبداية الالتحاق بها.

شروط قبول الطلاب بالكليات العسكرية (القبول النهائي)

يجب أن يكون الطالب تقدم بالمواعيد المحددة للتقديم وقام بإتمام تقديم المستندات المطلوبة.

الانتظار لحين التحقق من البيانات وإعلان القبول المبدئي.

متابعة رابط تجنيد وزارة الدفاع والدخول برقم الهوية للتعرف على النتائج.

عند قبول الطالب بالرابط عليه الانتظار لحين تحديد موعد المقابلة الشخصية.

يتم تسلم موعد المقابلة الشخصية على رسالة على رقم الهاتف النقال المسجل من قبل عند التسجيل.

يجب إتمام الكشف الطبي واستكمال المستندات المطلوبة واجتياز المقابلة الشخصية.

يقوم بانتظار القبول النهائي.

كيف أعرف نتائج القبول المبدئي بوزارة الدفاع

يتم الدخول على رابط استخراج نتائج الطلاب عبر بوابة وزارة الدفاع السعودية الموحدة . يقوم الطالب بالدخول بالبيانات الشخصية (الملف الشخصي) التي قام بتسجيلها بالمرة الأولى للتسجيل. لابد من تسجيل “أنا لست روبوت”. يقوم بتسجيل الدخول. يتوجه إلى خانة “متابعة الطلب”. أذا كانت ايقونة متابعة الطلب فارغة فلم يتم ترشيحه بالقبول المبدئي وعليه الانتظار لترشيحات أخرى.

أسباب عدم القبول ببوابة القبول الموحدة