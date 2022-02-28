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عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة بتحديد رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين، وهذا يعد أمر ضروري بسبب عدد أفراد الأسرة، والحالة الاقتصادية للأسر الفقيرة، وهذا أمر ضروري في حالة عدم وجود مخالفات على الأفراد المسجلين، يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الحصول على العديد من الأسر السعودية المستحقة من مساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي السنوية داخل المملكة العربية السعودية، وهذا لمنع أصحاب الدخل المحدود مبالغ مالية، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم الرقم الموحد للضمان الاجتماعي بالمملكة، ولذلك نقوم أيضا بتوضيح كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442هجرياََ.

الرقم المجاني الموحد للضمان الاجتماعي:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن توفير العديد من الوسائل المتنوعة والعديد لكي يتم تسهيل وتبسيط وتطوير عملية التواصل مع وكالة الضمان الاجتماعي السعودية، حيث أن هذا الرقم الموحد لكي يتم استقبال كافة التساؤلات والاستفسارات الهامة المختلفة، لكي يتم حل جميع المشكلات التي تقابل العديد من المواطنين المستفيدين، ولذلك يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين التواصل من خلال هذا الرقم الموحد 19911.

كم راتب الضمان الاجتماعي في السعودية 1442هـ :

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أن إذا كان عدد أفراد الأسرة شخص واحد قد يكون الاستحقاق الشهري الخاص بيه 1000 ريال سعودي مخصص وقد بلغ الحد المانع للمعاش 2001 ريال سعودي، حيث أن إذا كان عدد أفراد الأسرة شخصين يبلغ الاستحقاق الشهري 1285 ريال سعودي للمستفيدين حيث أن الحد المانع المعاش 2570 ريال سعودي، ولذلك تم الإعلان على أن إذا بلغ عدد الأسر 3 أفراد أوضح علي أن الاستحقاق الشهري 1570 ريال سعودي مخصص ولذلك الحد المانع للمعاش 3140 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن إذا كان عدد الأسر 4 أفراد أوضح علي أن الاستحقاق الشهري 1855 ريال سعودي للمستفيدين الحد المانع للمعاش 3710 ريال سعودي مخصص، حيث أن إذا كان عدد الأسر السعودية 5 أفراد يكون الاستحقاق الشهري 2140 ريال سعودي مخصص ولذلك الحد المانع للمعاش 4280 ريال سعودي مخصص للمستفيدين.

معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية يقدم طلب من خطة الدعم المادي الشهري المقدم، وهذا لكي يتم تحسين دخل الأسرة الكريمة، وعيش الحياة، حيث أن الهدف من ذلك البرنامج تحويل حابة الأسر السعودية المستحقة من الاحتياج إلى الإنتاج من خلال التأهيل والتدريب، وهذا لتقديم كافة الخدمات، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، الجهات ذات العلاقة.