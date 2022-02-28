نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي في المملكة 1443 في المقال التالي
الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، معاش الضمان الاجتماعي، لمساعدة جميع الأسر الذين ليس لديهم عائد مادي أو دخل شهري للعيش منه، ومع بداية عام 2022، قامت الوزارة بتفعيل رابط جديد لهؤلاء المستحقين لكي يقومون بالتسجيل من خلال، ومن لحظة الإعلان عن الرابط بدأ جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من المعاش بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة معرفة طريقة التسجيل، وهذا ما نعرضه لكم الآن من خلال هذا المقال.
الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي
تحرص الجهات العليا في المملكة العربية السعودية أن يعيش جميع المواطنين في المملكة حياة كريمة ومستوى اجتماعي متقدم والتخلص من الفقر ومد يد العون لهؤلاء، ولهذا قامت بتقديم بعض المساعدات المالية تحت مسمى الضمان الاجتماعي لهم، ويستطيع الأرامل والأيتام الأستفادة من هذا المعاش، للعون على سد احتياج أسرهم وتلبية طلبات أبنائهم التي لا تنتهي في ظل التطور الملحوظ في جميع الأسعار.
شروط التقدم للاستحقاق من الضمان الاجتماعي المطور
هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستحقاق من معاش الضمان الاجتماعي، ومن أهم هذه الشروط هي:
- الأشخاص الغير طبيعيين لديهم أي نوع من الإعاقات.
- الأرامل، الذي توفي عنها زوجها ولديها أطفال.
- أبناء الأيتام، بشرط حصولهم على بطاقة تنقل مفعلة.
- أبناء الأرامل، حتى لو كانوا هؤلاء الأبناء من أب ليس حامل للجنسية السعودية، ولكن هناك شرط أن يكون لديهم ما يثبت إقامتهم بصفة مستمرة في المملكة.
رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور
تسهيلا على جميع المواطنين السعوديين، قامت المملكة بجعل جميع الخدمات بطريقة إلكترونية، وهذه الطريقة توفر الوقت والجهد لهم، مع العلم أن الوزارة قامت بإنشاء حساب جديد لكي يستطيع المواطن السعودي الاستعلام المعاش الشهري الخاص به، وذلك نقدم لكم طريقة الاستعلام عن المعاش:
قم بالدخول على موقع الوزارة، والضغط على رابط الضمان الاجتماعي المطور 2022.
قم بالضغط على كلمة حماية المعاشات الظاهرة على الشاشة.
قم بالضغط على مكتب الضمان، بعد ذلك قم باختيار الفئة التي تنتمي إليها.
يجب الإلتزام بجميع البيانات والمعلومات الموجودة أمامك.
يجب التأكد أن جميع البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة.
في النهاية قم بالضغط على زر إرسال.
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