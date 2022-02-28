مزايا التمويل الشخصي من خلال منصة سلفة

زادت محركات جوجل في البحث الفترة الأخيرة عن منصة سلفة، تعد منصة سلفة من أول وأهم المنصات التي تعتمد على التقنية المالية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك منصة سلفة في توفر التمويل للعملاء، في أسرع وقت ممكن، وبدون أي جهود مكثفة على الإطلاق، حيث أن مدة استغرق الحصول على التمويل من خلاص منصة سلفة لا تتعدى 15 دقيقة، وهذا بعد الموافقة على كافة الشروط الأساسية الخاصة لكي يتم الحصول على التمويل الشخصي، ولذلك سوف يتم إيضاح كافة الشروط من خلال موقع ثقفني، ومزايا التمويل الشخصي الطارئ من خلال منصة سلفة، ولذلك سوف يتم الإعلان عن خطوات تقديم طلب التمويل الشخصي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي :

يجب على العميل أن يكون سعودي الجنسية. على العميل أن لا يقل سنه عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 عاماََ. التمويل متوفر بدون تحويل الراتب. يجب على العميل أن يكون على رأس العمل، حيث أن يكون فترة العمل بجد أدنى 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي، أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص. يجب على العميل أن يكون الحد الأدنى للراتب الخاص به 4000 ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي عبر منصة سلفة :

يجب التوافق التام مع كافة الأحكام الشريعة الإسلامية. هامش ربح تنافسي. سرعة في الحصول على التمويل الشخصي. يتم تقديم فترة السداد مرنة لكي تتناسب مع الظروف المادية للعميل. يتم تحديد مبلغ التمويل مع العميل من 1000 ريال سعودي الى 5000 ريال سعودي مخصص، ثم تحديد مدة السداد.

ومن المؤكد أن في حالة العميل يريد الحصول على التمويل الشخصي يلزم أن يكون سعودي الجنسية، وهذا غير متاح للمقيمين بالمملكة العربية السعودية على الإطلاق، ولذلك أكدت الشركة السعودية على أن التمويل الشخصي للعميل يجب أتباع كافة الشروط اللازمة، حيث أن إجراءات التمويل الشخصي للعميل تتم في أقل من 15 دقيقة.

خطوات تقديم طلب التمويل الشخصي :

يجب انشاء حساب على منصة سلفة، من خلال الدخول على الموقع الرسمي بمنصة سلفة الإلكتروني. يجب بعد ذلك تسجيل كافة البيانات المطلوبة. ثم يجب على ثم الدخول إلى المنصة من خلال البريد الإلكتروني، أو رقم الجوال الخاص بالعميل، وإدخال كلمة المرور الخاص به. يجب بعد ذلك الدخول إلى رابط طلب التمويل الشخصي. يجب في النهاية ملء نموذج طلب السلفة.

التسجيل في منصة سلفة عميل جديد: