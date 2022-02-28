نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف السعودي/ طريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء بنك التسليف السعودي، يعتبر البنك من أهم البنوك في العالم العربي، حيث أن الكثير من المواطنين يعتمد علي هذا البنك ويلجئ إليه عن احتياجاهم في الحصول علي سلفة مالية، ولان بنك التسليف والادخار من اهم البنوك التي تقوم بتقديم المنتجات التمويلية المختلفة لجميع الفئات، وتمويل للرجال والسيدات المطلقات والأرامل بقيمة تصل الي 60 الف ريال سعودي، حيث قرر بنك التسليف بتقديم إعفاء للعملائه المتعثرين والغير قادرين علي سداد باقي الأقساط، ويتم تقديم الطلب ببعض أهم الأوراق وأهم الشروط وهم الأساسيات وسنتحدث عن خطوات الاستعلام وفي هذه المقالة سنتحدث عن شروط التقديم والطلبات المطلوبة والأساسيات المطلوبة.

شروط التقديم لطلب إعفاء بنك التسليف السعودي

الشروط، للتقديم علي طلب اعفاء بنك التسليف يلزم علي العميل معرفة شروط حصول الإعفاء كالتلي:

يتطلب التقديم من سن 25 عام إلي سن 55 عام.

الحصول علي الاعفاء لمن أصيب بالعجز أو للعملاء العاجزين عن دفع الأقساط المتبقية.

نقوم بتسجيل جميع الأوراق المطلوبة والورقة الطبية.

تقديم صورة البطاقة السعودية والمستندات المطلوبة.

خطوات التقديم علي طلب إعفاء بنك التسليف

• نقوم بالدخول إلي موقع بنك التسليف السعودي.

• نقوم باختيار نوع القرض الذي تقدمه.

• نقوم بإدخال الرقم القومي للبطاقة السعودية.

• نقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم التلفون ورقم الحافظة وتاريخ الحافظة ومكان الحافظة.

• نقوم بتسجيل جميع بيناتك الذي أدخلتها وتسجيل طلب الإعفاء مثل الرقم القومي للبطاقة السعودية و الاسم الرباعي لطالب القرض ونقوم بإدخال رقم العقد.

المستندات المطلوب للتقديم في إعفاء بنك التسليف السعودي

لا بد علي العميل أن يقوم بمعرفة بعض المستندات التي حددها البنك كالتالي:

• نقوم بتقدم صورة للبطاقة القومية السعودية.

• صورة ملف لطلب الإعفاء.

• صورة من الدخل الشهري.

• إذا كان طالب القرض عاجز أو مريض فإنه يقوم بتصوير صورة طبية بأنه مريض.

خطوات الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف السعودي

يمكن للعميل معرفة الاستعلام عن طلب إعفاء بنك التسليف السعودي، ببعض الخطوات وذلك من خلال دخول العميل علي علي الموقع الرسمي التابع لبنك التنمية الاجتماعية.

• نقوم بزيارة موقع بنك التسليف والادخار السعودي.

• نقوم بتسجيل الرقم القومي للبطاقة السعودية.

• نقوم بكتابة ملف عن عدد أفراد الأسرة.

• إضافة ملف للدخل الشهري.

• نقوم بالضغط على إرسال.