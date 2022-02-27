نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في دعم المواشي عبر بوابة أنعام تسجيل الدخول mewa.gov.sa في المقال التالي
تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية على الاهتمام بقطاع المواشي لتنمية مشاريع تربية الماشية من خلال برنامج يدعم هذه المشاريع الصغيرة وصغار المربين للمواشي على وجه الخصوص، ويعتبر من أهم واكبر برامج في التنمية الريفية المستدامة في المملكة، ويدخل ضمن البرامج التي تقدم الإعانات الزراعية ويكون أحد تطلعات المملكة العربية السعودية لرؤية 2030، حيث انه يوجه الدعم لمن يستحق وسوف نعرض فيما يلي شروط الاستفادة من مشروع تربية المواشي وأيضًا كيفيه التسجيل في دعم المواشي بالتفاصيل.
شروط التسجيل في دعم المواشي
هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدم لا يتم قبوله في برنامج دعم المواشي ومن هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ولديه بطاقة تنقل.
- لن يكون من صغار المربين المواشي في المملكة السعودية.
- ألا يكون لديه أي عمل أو وظيفة في القطاع العام أو القطاع الحكومي.
- ألا يكون في دار إيواء أو موقوف عن العمل بسبب تأديبي.
- يجب أن يكون عمره أكثر من 21 عاما.
- يجب أن يلتزم به جميع الشروط الصحية والفنية التي تتعلق ب تربية الماشية و التي تعتمدها الوزارة
- يجب أن يمتلك حساب بنكى خاص باسمه، ويكون مسجل في البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
- يجب أن يقوم برفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المعتمدة.
- يجب أن يكون مقيم بالمملكة إقامة مستمرة.
خطوات التسجيل في دعم المواشي
توفر الحكومة في المملكة العربية السعودية التسجيل في دعم المواشي الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي الخاص بها بالخطوات التالية:
- الضغط على الموقع الرسمي لمنصة انعام.
- يختار المتقدم برنامج دعم صغار المربين المواشي من الصفحة الرئيسية.
- يضغط على تسجيل الدخول وكتابة الاسم أمام اسم المستخدم، وأيضا كلمة المرور في المكان المخصص لها.
- إذا كان المتقدم أول مرة يسجل يضغط على إنشاء حساب جديد، ويقوم باختيار كلمة سر جديدة خاصة به.
- يملأ جميع البيانات المطلوبة منه.
- يرفق جميع المستندات والأوراق بشكل صحيح.
- ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على إرسال طلب.
- ويتابع حالة الطلب من الجهات المعنية بالموافقة على تقديم الدعم له.
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