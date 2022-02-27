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عمر شويل - جدة إن شروط حملة الراجحي للحج 1443 مهمة بالنسبة إلى الكثيرين، خصوصاً أنها حملة مقدمة من مكان مضمون مثل الراجحي، بالإضافة إلى أنها أحد الحملات المعروفة داخل السعودية، حيث تأتي كل عام بموسم الحج لتقدم إلى الراغبين بالتسجيل بها مزايا متعددة أهمها هي الحج بشكل مجاني، وهذا لأنها تتم على نفقة أولاد عبد العزيز صالح الراجحي، كما أنها تكون تحت إشراف وإدارة منهم بشكل كامل، ولهذا يريد الأشخاص الراغبين بتأدية فريضة الحج لهذا العام معرفة الشروط الخاصة بالحملة، وكذلك الطريقة التي يمكنهم من خلالها التسجيل بها.

شروط حملة الراجحي للحج 1443

هناك شروط مختلفة ومتنوعة خاصة بحملة الراجـحي للحج والتي تعد حملة سنوية، وهذه الشروط تختلف بناءً على الفئة التي ترغب بالتسجيل بها، حيث توجد بعض المعايير والضوابط الخاصة بالتقديم على الحملة بالنسبة إلى المقيمين، كما أن هناك شروط مختلفة بالنسبة إلى المواطنين، وهي كالتالي:

شروط حملة الراجحي للمقيمين

إن شركة الراجحي تقدم خدمات متعددة ومميزة، بجانب الحملات المجانية الخاصة بالعمرة والحج سواء للمواطنين أو المقيمين ولكن وفقاً لبعض الشروط، حيث تتمثل شروط أداء فريضة الحج بالنسبة إلى المقيمين كالتالي:

أقل راتب للمتقدم 3000 ريال.

لا يوجد عليه أي جنايات.

مقيم لمدة عام على الأقل داخل السعودية.

الإقامة سارية المفعول.

لم يسبق له أداء فريضة العمرة أو الحج.

يقدم تقرير طبي يؤكد أنه خالي من الإعاقات النفسية والبدنية التي يمكنها أن تعيق تأدية الفريضة.

عدد المرافقين المسموح بهم هو شخص واحد فقط.

شروط حملة الراجحي للمواطنين

توجد شروط من أجل التسجيل بحملة الراجحي لأداء فريضة الحج بشكل مجاني بالنسبة إلى المواطنين كالتالي:

إحضار نسختين من كارت الأسرة الأمامي والخلفي.

حجز المسار الإلكتروني للفترة الأخيرة.

غير قادر مادياً على تسديد التكلفة الخاصة بالحج.

عمره أعلى من 25 عام.

المرافق لا يقل عمره عن 18 عام.

تقديم إثبات صلة قرابة بحالة وجود محرم للمرأة.

امتلاك الجوال من أجل التواصل بسهولة من خلاله.

توفير أصل المستند للمرافق لتوضيح درجة القرابة.

سعودي الجنسية.

لم يسبق له الحج قبل ذلك.

التسجيل بحمله الراجحي

يستطيع المقيم والمواطن الذي يتطابق مع الشروط الخاصة بالفئة التي يوجد بها أن يقدم ويسجل على حملة الراجحي للحج من خلال رابط الحملة الرسمي، وهذا لأنه أمر يعد بالغ الأهمية بالنسبة إلى البعض، نظراً لأنها فرصة لا يمكن أن تعوض للراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام بشكل مجاني.