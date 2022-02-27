تمويل الراجحي الجديد 1443.. وشروط الحصول عليه

يقدم مصرف الراجحي برنامج تمويل الراجحي الجديد الذي يتيح للمواطنين إنجاز الأمور الشخصية المهمة مثل تجهيز حفلات الزفاف أو سداد نفقات متعلقة بالتعليم، وحل الأزمات المالية لكي يتمكن المستفيدون من برنامج التمويل من مواجهة أية نفقات لا تسمح الميزانية الشهرية للعائل على تحملها، ويختلف برنامج تمويل الراجحي عن باقي برامج التمويل في الفئة المستهدفة حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة الإستفادة من التمويل على عكس بقية البرامج التي تستهدف فئة معينة.

عروض تمويل الراجحي الجديد 1443

يعد عرض التمويل الشخصي أحد أهم العروض التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء بعد تقديم طلب للحصول على الدعم عبر تطبيق مصرف الراجحي المجاني الذي يُقدم للعملاء حوالات مجانية تبدأ من خمسمائة ريال سعودي كاش باك، وغيرها من الحوالات على مدار عام بعد تقديم الطلب سواء كان تمويل وطني1 أو تمويل وطني2.

العروض المقدمة من المصرف للتمويل الشخصي وطني 1

يُقدم مصرف الراجحي للعملاء تمويلات مالية مُمثلة في عروض تمويل وطني1 أو تمويل وطني2، وتتمثل مميزات عرض التمويل الوطني فيما يلي:-

مدة استحقاق الدعم تستمر إلى ستين شهر بحد أقصى.

عند القيام بتقديم طلب الحصول على الدعم من خلال تطبيق الراجحي سيتم إعفائك من الرسوم المالية المطلوبة.

استراداد الرسوم الإدارية يتم من خلال بطاقة الائتمان المصرفي للعميل أو البطاقات مسبقة الدفع.

يصل مقدار الربح من تمويل الراجحي أعلى معدلاته عند مقارنته بالمصارف الأخرى.

يحصل العميل على تخفيض للنسبة السنوية للمتقدمين عبر تطبيق الراجحي.

يضمن العميل الاستفادة من كافة الخدمات التمويلية الاي يقدمها المصرف.

يُعفى العميل من السداد في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

مبالغ التمويل ليس لها حد أقصى.

شروط الاستفادة من تمويل الراجحي

استفادة العميل من تمويل الراجحي مُقيد بمجموعة من الشروط المهمة ذكرتها الهيئة العامة لمصرف الراجحي، وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي:-