نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب الراتب بعد خصم التأمينات وساند 1443 تطبيق حاسبة راتب التأمين وقيمة الخصم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن حساب الراتب بعد خصومات التأمينات أمر يتم بالسهولة عبر موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية الإلكتروني، وهذا حيث يعتمد الموظفين على خصم جزء من الراتب المتعلق بهم لوضعه بحساب التأمينات الاجتماعية كل شهر، ونظام التأمينات إحدى الصور التي تضمن تكافل وتعاون اجتماعي ما بين كافة المواطنين داخل المملكة، كما يهدف إلى رعاية الأشخاص العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة وتأمين حياة كريمة لهم.

حساب الراتب بعد خصم التأمينات

إن حساب الراتب الذي يتبقى إلى الموظف بعد أن يتم خصم جزء منه عبر التأمينات الاجتماعية، يكون عبر حاسبة الراتب التي يتم تنزيلها على الهاتف من أجل حسابه أو عبر اتباع طريقة الحساب التالية:

قيمة الراتب بعد أن يتم الخصم من التأمينات = الراتب الشهري* نسبة الخصم.

الراتب ما بعد الخصم= قيمة الراتب الشهري – حاصل ضرب الخطوة السابقة.

حاسبة الراتب بعد خصم التأمين

تستطيع أن تتعرف على قيمة الراتب الشهري بعد أن يتم خصم النسبة التي يتم خصمها كل شهر من قبل التأمينات الاجتماعية عبر تطبيق حاسبة الراتب، وهذا حيث أن التطبيق يمكن الموظف من حساب الراتب بجانب التعرف على التفاصيل الخاصة به مثل مقدار الخصم وصافي الراتب ما بعد الحاسبة.

بالإضافة لمعرفة موعد نزول الرواتب الخاصة بالموظفين والخاصة بالمتقاعدين، ويتم تنزيل وتحميل الحاسبة على الأجهزة الذكية من خلال آب ستور في حالة الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل الآيفون أو عبر جوجل بلاي بحالة الأندرويد.

قيمة خصومات التأمينات الاجتماعية

إن نظام التأمينات نظام مهم بالمملكة تم إصداره من أجل الاهتمام بالأمور الخاصة بالموظفين والمتقاعدين والتي تتعلق بتغطية التأمين وتحصيل الاشتراكات الخاصة بهم وصرف التعويضات، لذلك يعد نظام تعاوني تكافلي للمحتاجين للدعم، وأحد الأمور التي تقوم بها المؤسسة هي الخصم من راتب الموظف السعودي والغير سعودي لصالح التأمينات، حيث يتم خصم جزء معين من الراتب بنسبة محددة يمكن أن تصل إلى 22% تتوزع وتنقسم بالنسبة إلى المواطن والموظف السعودي كالتالي: