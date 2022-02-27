نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تعلن موعد بداية الربيع ونهاية الشتاء في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حدّد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، حسين القطحاني، موعد بداية الربيع ونهاية الشتاء في السعودية 2022م، إذ إن فصل الربيع من المقرر أن يبدأ أرصاديا أول شهر مارس المقبل وفلكيا في 21 مارس، وهو موعد انتهاء فصل الشتاء الذي كان قد بدأ يوم 21 ديسمبر 2021، الموافق 17 جمادى الأولى لعام 1443هـ.

موعد بداية الربيع ونهاية الشتاء في السعودية 2022

وفي مداخلة لقناة الإخبارية السعودية، أوضح “القحطاني” موعد بداية الربيع ونهاية الشتاء في السعودية 2022م، وذلك على النحو التالي:

يبدأ فصل الربيع في السعودية يوم الإثنين 21 مارس 2022م، الموافق 19 شعبان 1443هـ.

ويتسم فصل الربيع باعتدال درجات الحرارة، بعد أن كانت منخفضة كثيرًا في فصل الشتاء.

وينتهي فصل الشتاء للعام 2022 في يوم 20 مارس المقبل.

وكان الشتاء قد بدأ في يوم 21 ديسمبر 2022م.

ومن المقرر أن يستمر فصل الشتاء في المملكة 98 يومًا.

رياح نشطة مثيرة للأتربة الأسبوع الماضي

وأفاد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد في المملكة، أن البلاد تشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة على مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وتصل هذه الرياح عواصف ترابية يومي الخميس والجمعة بسرعة رياح تبلغ 50 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى فرص لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تشمل بعض المناطق في المملكة.

وقال في القحطاني: إنّ التقلبات الجويّة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في نهاية فصل الشتاء للعام 2022 هي عبارة عن استعداد لدخول المرحلة الانتقالية وهي فصل الرّبيع؛ الذي يدخل أرصاديًا بداية الشهر الميلادي المُقبل، أما فلكيًّا فيدخل الربيع يوم 21 مارس المقبل.

تنبيهان بشأن حالة الطقس في السعودية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة، حالة الطقس في منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، مع توضيح لموعدي بدء وانتهاء التنبيه، وطبيعة حالة الطقس، ففي المنطقة الشرقية توقع المركز تأثر المنطقة الشّرقية بالضباب، الذي يبدأ من الساعة 3 صباح اليوم وينتهي في 9 صباحًا، في أجواء يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية، ومن المدن التي ستتأثر بهذه الأجواء البطحاء، والشيبة، والعديد.

وفيما يخص المدينة المنورة، فقد توقع المركز تأثر منطقة عسير بضباب، على أن تبدأ في الثالثة صباح اليوم، وينتهي في الثامنة صباحًا، في أجواء يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، وتتأثر بهذه الأجواء كل من والعيص، والفقرة، وخيبر، الحناكية.