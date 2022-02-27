وزارة الاسكان ارض وقرض إجراءات التقديم والشروط

وزارة الاسكان ارض وقرض من أم المنتجات التي عملت الوزارة على طرحها للمواطنين الذين وقع عليهم الاختيار في الحصول على الدعم، فمن خلال هذا المنتج يمكن حجز أرض مجانية بكل سهولة على أن تتوفر شروط الأراضي المجانية التي وُضعت من قبل الوزارة، كما توفر الوزارة للمتقدمين للحصول على أرض وقرض استعلام عن حالة الطلب الخاص بهم للبدء في استكمال الإجراءات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وزارة الاسكان ارض وقرض.

وزارة الاسكان ارض وقرض

وزارة الاسكان ارض وقرض يلجأ إلى التقديم إليها الأفراد الذين لا يملكون منزل مناسب للمعيشة خاص بهم ولذا فقد عملت الوزارة على طرح عدد من تلك الأراضي يغطي المملكة بالكامل لتلبية احتياجات كافة المواطنين، ويجب أن يقوم المواطن بالالتزام بشروط أرض وقرض وزارة الإسكان التالية:

الاختيار من الأراضي التي تم الإعلان عنها عن طريق الوزارة.

أن يستطيع المواطن البدء في البناء على الأرض المخصصة له بشكل سريع وفق الجدول الزمني الموضوع.

يبدأ قبول الطلبات لحجز تلك الأراضي للمواطن من سن 25 سنة.

خطوات حجز أرض وقرض وزارة الإسكان

للاستفادة من الأراضي المطروحة مجانًا من وزارة الإسكان ينبغي عليك المرور بالإجراءات التالية:

الانتقال إلى البوابة الرسمية سكني.

تحديد الأراضي السكنية عن طريق الحلول السكنية بالصفحة الرئيسية.

يتم تحويلك إلى نافذة أخري تعرض من خلالها المنصة المخططات المتوفرة.

عليك اختيار المخطط الراغب في حجز الأرض به، ومن ثم تقوم تحديد البناء الذاتي.

يجب عليك تحديد المدينة وكذلك منطقة المخطط لحصر الأراضي الموجودة بهم.

بعد حصر الأراضي تقوم باختيار المشروع المناسب لك ليتم عرض الصور والتفاصيل، وبعدها تقوم بتأكيد الحجز.

يُرسل الموقع رمز يتم من خلاله تفعيل توقيع العقد رسميًا.

بعد الانتهاء من إجراءات التوقيع تظهر لك رسالة مفادها إتمام التوقيع وتخصيص الوحدة بنجاح.

حجز أرض مجانية

يتساءل الأفراد عن الخطوة التالية بعد أن حصلت على أرض من وزارة الإسكان وفيما يلي نذكر الإجراءات المتبعة بعد ذلك: