نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم بطلب للحصول على المساعدة السكنية وموعد صرف الدعم السكني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سكني هو أحد أشهر البرامج التي تساعد مواطني المملكة العربية السعودية من خلال تقديم المساعدة المالية والإسكان للأسر ذات الدخل المنخفض والمطلقات والأرامل.توزيع المساعدات السكنية يعتبر شهر فبراير 1443 من أهم التواريخ في حياة آلاف الأسر في المملكة العربية السعودية الحاصلين على مساعدات سكنية مقدمة من “برنامج سكني” التابع للوزارة السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية وهو برنامج تديره الحكومة يهدف إلى مساعدة المواطنين وتقديم الدعم المادي اللازم حتى يتمكنوا من الحصول على منزل.

موعد صرف الدعم السكني 1443

تم تحديد موعد صرف المساعدة السكنية في الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي وفقًا لقرار صندوق التنمية العقارية بتضمين موعد صرف المساعدة السكنية الشهرية في المملكة وذلك للسماح للمستفيدين باستلامهم. الإيجار الشهري قبل الاضطرار إلى دفع أقساطهم الشهرية ولكن إذا صادف تاريخ الدفع إجازة أسبوعية فقم إما بتأجيل موعد الدفع اليومي أو تسريع التاريخ

شروط الحصول على المساعدة السكنية

يجب وضع شروط معينة للحصول على المساعدة السكنية ومن بينها ما يلي.

يجب على المقيم السعودي تقديم الطلب.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عامًا.

مع العلم أن أي شخص يحصل على مساعدة إسكانية لأول مرة لن يحصل عليها مرة أخرى.

رابط التقديم بطلب للحصول على المساعدة السكنية على الرقم 1443

إليكم تعليمات التسجيل في الدعم للعام 1443 هـ:

الوصول المباشر إلىي منصة سكني الضغط على علامة التبويب (التسجيل السكني) الحقل المتوفر أدخل رقم هويتك الوطنية. بعد ذلك أدخل تاريخ ميلادك في الحقل المخصص لهذا الغرض. قبول شروط وأحكام البرنامج بعد ذلك حدد خيار استلام كلمة مرور مؤقتة عبر الرسائل القصيرة وسيتم إرسال رمز عبر منصة أبشر. املأ المعلومات التالية لإكمال عملية التسجيل:البريد الالكتروني ورقم المحمول الرجاء إعادة التحقق من كلمة المرور الخاصة بك. أدخل رمز التفعيل بمجرد اكتمال التسجيل انقر فوق رمز التطبيق. سيتم التحقق من أهلية الطالب للحصول على المساعدة. إذا لم يتم قبول القانون يتم إرسال خطاب توضيح مع أسباب الرفض.

خدمة مساعدة الإسكان في المملكة العربية السعودية هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الأراضي والتنمية العقارية عبر البوابة الإلكترونية “سكني” التي أنشأتها حكومة المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين السعوديين في إيجاد سكن مناسب وفق للمعايير المعمول بها. كما ندعم الأشخاص المحتاجين من جميع الأعمار مثل كبار السن والأرامل والأيتام وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم إعانات وقروض الإسكان سواء للبناء أو الإنجاز أو بعض الصيانة والإضافات