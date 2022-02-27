تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد بالمملكة العربية السعودية

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد، والتي تعتبر من اهم المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية والتي تتميز باستقلالها المالي والإداري، المؤسسة العامه للتقاعد هي تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية بالمملكة والتي تستقر في مدينه الرياض العاصمة السعودية، وتقدم المؤسسة أيضا عدد من المميزات المالية مثل مساعدات مالية للمتقاعدين، وتقدم الدعم المالي أيضا من اجل شراء مسكن أو عقار وهذا يسمى التمويل العقاري من مؤسسة التقاعد، ومن ضمن القروض الأخري المميزة قرض شخصي من مؤسسة التقاعد والذي هو موضوع مقالتنا اليوم والتي سوف نتحدث عنها بتفاصيلها، ودائما ما يعتبر تمويل المتقاعدين من التمويلات ذو أهمية كبيره داخل الأراضي السعودية، تمويل شخصي مؤسسة التقاعد به شروط ومزايا كبيره سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد

كثير من نلاحظ أن أعداد كبيره جدا من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يبحثون عن تمويل شخصي للمتقاعدين، ولان مؤسسة التقاعد من اكثر الداعمين لهم نجد أن تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد عليه إقبال كبير جدا من هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى البنوك الأخري التي تقدم هذا النوع من قروض المتقاعدين، ولكن وضعت مؤسسة التقاعد عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يريد الحصول على التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد والتي سوف نتعرف عليه في هذه المقالة، بل ونتعرف أيضا على المميزات التي تمتلكها مؤسسة التقاعد من خلال الحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين.

شروط التمويل من مؤسسه التقاعد

المتقدم لابد أن يكون من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين إلى أن لا يقل فترة الخدمة عن عامين.

لا يقل الحد الأدنى لمقدم الطلب عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

صاحب الطلب لا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

المتقدم لابد أن يكون خاضع للنظام التقاعد العسكري أو المدني.

أن لا يكون المتقدم لديه أي التزامات ماليه حتى يتمكن من تسديد القرض.

تقديم كل الأوراق التي تثبت قدرة مقدم الطلب على التسديد إلى مؤسسه التقاعد.

مميزات المؤسسة العامه للتقاعد