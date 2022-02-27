“شارك واربح” مسابقة سن توب وسن كولا | كيفية الاشتراك في المسابقة للفوز بجوائز قيمة

مسابقة سن توب وسن كولا تصدرت محركات البحث وخاصة بعد إعلان الشركة عن المسابقة، والتي تأتي بجوائز قيمة للمتسابقين حيث يعتبر مشروب سن توب هو احد مشروبات البرتقال المميز في السعودية، وقد تم الإعلان رسمياً عن مسابقة سن توب وسن كولا من خلال الموقع الرسمي للمسابقة، حيث نوضح بالتفصيل طريقة الاشتراك في المسابقة بالتفصيل وكذلك الشروط والأحكام المنظمة لهذه المسابقة، حتى يسهل على الجميع الاشتراك، مع تفاصيل جوائز مسابقة سن توب وكذلك مسابقة سن كولا عبر هذا التقرير.

الاشتراك في مسابقة سن توب وسن كولا

سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة سن توب وسن كولا في 10 مارس المقبل وبالتالي نستعرض بالتفصيل طريقة الاشتراك في المسابقة.

الدخول على موقع مسابقة سن توب وسن كولا الرسمي ومتابعة الخطوات.

ثم الدخول على أيقونة “سجل الآن”.

الموافقة على شروط وأحكام المسابقة.

ثم إدخال رقم الجوال والذهاب الى التالي لاستكمال الخطوات.

حيث تعتمد المشاركة في مسابقة سن توب وسن كولا على المحتوى الذي يقوم المشترك بتحميله كما هو مطلوب في المسابقة.

شروط مسابقة سن توب وسن كولا

الجدير بالذكر أن هناك بعض الشروط في مسابقة سن كولا واليكم جانب من هذه الشروط:

أي شخص يقوم بالاشتراك في المسابقة هو ضمن المؤهلين للسحب للفوز بجوائز المسابقة ولا يعتمد الأمر على شراء المنتجات.

يتم إلغاء المسابقة إذا قام المشترك بتكرار الصورة.

جوائز المسابقة والسحب خاص بسكان السعودية فقط.

يتم اختيار الفائزين عن طريق غرفة جدة التجارية والاختيار يتم من خلال السحب العشوائي.

تقوم إدارة المسابقة بالتواصل مع الفائزين حتى يتم تسليمهم الجائزة.

يتم إتاحة المسابقة للجميع ما عدا موظفي شركة بن زنقر التجارية والموردين.

لا بد من موافقة المشترك في مسابقة سن توب وسن كولا على الشروط والأحكام التي تنظم هذه المسابقة وهى موجودة بموقع المسابقة الرسمي.

جوائز مسابقة سن توب وسن كولا

هناك العديد من الجوائز المختلفة التي تقوم الشركة بتوزيعها على الفائزين ومن هذه الجوائز ما يلي: