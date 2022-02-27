سجّل بنفسك.. بوابة برنامج دعم ريف للتسجيل في الدعم الريفي وشروط الاستفادة

ما هو دعم ريف، هو أحد البرامج الحكومية السعودية، والتي تساهم في تحقيق التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اطلق البرنامج الملك سلمان بن عبد العزيز في 9 يناير 2019، ويهدف البرنامج إلى مساعدة جميع المزارعين في القطاع الزراعي والأسر الريفية المنتجة، كما أن هذا الدعم مخصص للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وقد اطلق الحساب الرسمي لريف العديد من الحملات من اجل أن يقوم المواطنين الريفيين بالتسجيل للحصول على دعم ريف، حيث اطلق حملته الأخيرة سجل بنفسك، ويسعى البرنامج إلى تحقيق العديد من الأهداف ومن أبرزها استغلال الموارد الطبيعية والزراعية والمائية الاستغلال الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم طريقة التسجيل في ريف ورابط الاستعلام عن الدعم الريفي.

ما هو دعم ريف

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة ريف، والتي يقوم المواطنين من خلال هذه البوابة في التسجيل والتقديم للاستفادة من الدعم الريفي، حيث تساعدة البوابة كافة المواطنين على التسجيل من خلال تعبئة نموذج إلكتروني وتتم مراجعته من قبل الجهات المختصة، وقد تم مراعاة استخدام بوابة ريف لجميع الأشخاص، وادعت العديد من الحسابات الوهمية تقديم خدمات دعم ريف مقابل سحب بيانات المستخدمين بالاضافة إلى دفع مقابل مادي مقابل هذه الخدمات التي تضر المواطنين، لذلك يجب عند التسجيل التوجه إلى الموقع الرسمي لريف، كما يمكن التأكد من ذلك من خلال دعم موظفي مركز الاتصال التابع لريف عبر الرقم 19930.

منصة دعم ريف

منصة ريف هي البوابة الرسمية التي يستطيع المزارعين والأسر الريفية التقديم عن طريقها للحصول والاستفادة من دعم ريف، حيث توفر وزارة البيئة والمياه والزراعة مبالغ مالية يتم ايداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين من البرنامج، وهذا الدعم المادي هو دعم غير مسترد يحصل عليه المستحقين شهريا أو بشكل سنوي، وقد عملت الوزارة من خلال ريف على تنويع القاعدة الإنتاجية، زيادة دخل صغار المزارعين، تعزيز التنمية المتوازنة، وخلق فرص العمل للعاطلين والباحثين عن العمل في كافة أنحاء السعودية.

شروط الحصول على دعم ريف

التقديم على ريف يكون لسعودي الجنسية أو حامل بطاقة تنقل.

يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عام على الأقل.

يشترط أن يكون مقيما في أحد مناطق الدعم الريفي.

يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري عن 6000 ريال بالشهر.

لديه أحد المهن المدعومة من ريف.

يشترط أن يكون لديك حساب بنكي نشط.

التقديم يكون على 3 برامج لا أكثر.

عدم العمل في القطاع الخاص أو الحكومي.

طريقة التسجيل في برنامج دعم الريف