رابط نتائج جندي فني موسيقى 1443 رجال الداخلية نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية jobs.sa

رابط نتائج جندي فني موسيقى 1443 رجال، فقد ازداد البحث من قبل المتقدمين لشغل وظيفة جندي فني موسيقى رجال عن نتائج القبول، بعد إعلان وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لوظائف جندي فني موسيقى رجال، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة من اللجنة المكلفة بالاختيار، وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين وفق الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها سابقاً.

ويجب على من تم قبوله مبدئياً تجهيز كافة المستندات المطلوبة والحضور في الموعد المحدد من قبل اللجنة للمقابلة الشخصية، مع العلم بأن هذا القبول هو قبول مبدئي وليس نهائي، لذلك يستلزم استكمال الإجراءات ومطابقة المستندات واجتياز المقابلة الشخصية، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، سوف نقدم لكم رابط نتائج قبول فني موسيقى رجال، وما هي المستندات الواجب تجهيزها وإحضارها عند الحضور للمقابلة.

رابط نتائج جندي فني موسيقى 1443 رجال

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين والمرشحين مبدئياً على وظيفة جندي فني موسيقى إلكترونياً، من خلال الدخول على رابط أبشر توظيف jobs.sa، والنقر على أيقونة “استعلام نتائج جندي فني موسيقى” وسوف تظهر الأسماء والمواعيد المحددة للمقابلة أمام كل اسم.

المستندات المطلوب تجهيزها

إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة أبشر للتوظيف.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية المفعول مع صورة منها.

ضرورة إحضار صورة مصدقة من الشهادة الدراسية.

صورتين من الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل ومصدقة من الجهة التابعة لها.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب اعتمادها والتصديق عليها من وزارة التعليم السعودية.

إحضار صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة “قياس” التي تم إدخالها عبر المنصة.

صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم يحتوي على اسم الأم.

أصل سجل الأسرة للمتقدم إذا كان متزوج وصورة منه.

عدد 6 صور شخصية ملونة مقاس 4*6 كاشف الرأس مكتوب خلف كل صورة الاسم ورقم الطلب.

حلاقة الرأس مقاس خمسة.

إحضار ملف حافظة توضع فيه جميع المستندات السابقة.

مهام وظيفة جندي فني موسيقى

تعد وظيفة جندي فني موسيقى من الوظائف العسكرية التي يتقدم لشغلها حاملي الثانوية العامة أو ما يعادلها. ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ومهمته هي عزف المقاطع العسكرية أثناء الزيارات الرسمية للرؤساء أو أثناء العروض العسكرية. ويعد راتب جندي فني موسيقى من الرواتب المرتفعة داخل المملكة. ويتراوح متوسط راتب الجندي ما يقارب 7000 ريال شاملة البدلات والمكافآت.