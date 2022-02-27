الخصومات مازالت مستمرة في العثيم السعودية بمناسبة يوم التأسيس والخصومات تصل لـ50%

أسواق العثيم السعودية يقدم أفضل مهرجانات الخصومات في المملكة العربية السعودية، التي تجذب جميع الأشخاص من جميع أنحاء المملكة، لكي يقوموا بشراء مستلزماتها منها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال أقوى عروض أسواق العثيم السعودية.

عروض العثيم السعودية اليوم

توافر العروض قهوة نسكافيه وزنها ٢٠٠ جرام من كلاسيك، وزيت نور دوار الشمس وزنه لتر ونصف، وأرز تاج محل سيلا بسمتي هندي وزنه ١٠ كيلو، وعبوتين من الجبن الكريمي من مراعي وزنهم ٥٠٠ جرام، وتورتة سويس رول شوكولاتة صغير، وعلبة حلا جوز الهند والكريز من زود، وتورتة كرنفال وسط، وحلويات شرقية مشكلة، وزود ميني كرواسون ساندويتش وسط، وهيل زينا برتقالي برطمان وزنه ربع كيلو، وقرفة مطحونة، وقهوة برية، وعدس بني، وقهوة نسكافيه جولدن بلاند وزنها ١٠٠ جرام، وبرغل زود أبيض خشن وزنه كيلو، وقهوة نسكافيه كابتشينو غير محلي وزنها ٢٤٠ جرام، وبرتقال ابو صرة، وتفاح أخضر، وجوافة كرتون، وفراولة علبه، وزهرة، وفاصوليا خضراء، وشمندر، وكلمنتينا، وجزر بلدي، ولفت وطني، وبطاطس، وتمر سكري وزنه نصف كيلو، وتمر صقعي وزنه كيلو، وتمر صقعي الأصيل وزنه كيلو، وتمر سوبر وزنه نصف كيلو.

أقوى عروض العثيم السعودية الأسبوعية

جبن فيكتو قريش، علبة شبيهة جبن جرين لاند أبيض وزنها كيلو ونصف، وعلبة جبن داري البيضاء وزنها كيلو، وجبن رومي مصري تشيز لاند، وجبن هنغاري، وجبنة تشيزا لاند قد بحبة البركة، وعبوة زيتون كوبوليفا أسود وزنها ٣٢٠ جرام، وخلطة زبدة إماراتي بلوك، جبن فيكتو قريش، علبة شبيهة جبن جرين لاند أبيض وزنها كيلو ونصف، وعلبة جبن داري البيضاء وزنها كيلو، وجبن رومي مصري تشيز لاند، وجبن هنغاري، وجبنة تشيزا لاند قد بحبة البركة، وعبوة زيتون كوبوليفا أسود وزنها ٣٢٠ جرام، وخلطة زبدة إماراتي بلوك، وزيتون الريف يوناني ماموث، وزيتون سما أسباني أسود جامبو، وطرشي مشكل مصري، ومربى فراولة شهد، وحليب بودر وزنه ١٨٠٠ جرام من هالي، وجبن زدني بطعم القشطة كاسات وزنها نصف كيلو، وعلبة قشطة مانا وزنها ١٥٥ جرام، وعلبة قشطة فيكتو وزنها ١٨٠ جرام.