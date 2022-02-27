بمكونات من مطبخك اعملي سناكس والمقرمشات في البيت وفرحي أولادك

سناك المكرونة يعتبر من ألذ أنواع المقرمشات التي يمكن أن تتذوقها، لأنها تتميز بمذاق رائع ومقرمش، مما يجعل جميع الأشخاص يعشقونها، خاصة الأطفال، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل سناك المكرونة.

طريقة عمل سناك المكرونة

أولا مقادير اعداد المكرونة

زيت للقلي.

أربع ملاعق صغيرة من الدقيق.

٢٠٠ جرام من مكرونة بينا.

ثانيا مقادير تعزيز النكهة

ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

ملعقتان من البابريكا.

رشة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المجفف.

ثلث ملعقة كبيرة من البصل المجفف.

ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.

طريقة تحضير سناك المكرونة

اسكبي كمية من الماء كافية لسلق المكرونة في وعاء حراري كبير، ثم ضعيها على درجة حرارة عالية، ثم ضيفي إليه الملح، وملعقة من زيت الذرة، ثم اتركي الماء حتى يصل إلى مرحلة الغليان. ضعي مقدار المكرونة في الوعاء الحراري، ثم قلبيها حتى تنضج بنسبة ٤٥%، ثم ضعيها في مصفاة لمدة خمس دقائق. اخلطي مقدار الدقيق مع المكرونة جيدا، حتى يغلف المكرونة من جميع الجوانب. احضري وعاء حراري كبير الحجم، ثم ضعي به مقدار الزيت، ثم ضعيه على درجة حرارة عالية حتى يسخن الزيت جيدا. ضعي حبيبات المكرونة في الزيت، ثم اتركيها حتى يصبح لونها ذهبي. قومي بوضع المكرونة في وعاء، ثم ضيفي إليها الكمون، والبابربكا، والبصل، والثوم، وباقي مكونات النكهات، ثم قلبيها جيدا، حتى تصبح سناك المكرونة جاهزة للتقديم.

طريقة عمل سناك البطاطس

المكونات

100جرام من البطاطس المهروسة والمسلوقة.

مائة جرام من الدقيق.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المجفف.

رشة من الملح.

نصف كأس كبير من الماء الفاتر.

طريقة تحضير سناك البطاطس