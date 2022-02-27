حضري فطائر الجبنة الخفيفة الهشة من المطبخ التركي

فطائر الجبنة الخفيفة الهشة من المطبخ التركي، تعتبر فطائر الجبنة من المخبوزات التي لديها مذاق شهي كما يتم تحضيرها بخطوات بسيطة للغاية فتبحث الأمهات عن تقديم مأكولات جديدة لأطفالها وبمذاق شهي وهناك من يرغب في عدم إدخال البيض إلى المخبوزات ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير الجبنة بدون بيض.

خطوات تحضير فطائر الجبنة بدون بيض:

يتم تحضير فطائر الجبنة بدون بيض بخطوات ومقادير غير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير فطائر الجبنة بدون بيض:

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقتان من اللبن البودرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

نصف ملعقة من الملح.

ربع كأس من الزيت.

ملعقة من السكر.

مياه دافئة.

مقادير الحشوة:

جبنة مثلثات.

جبنة موزاريلا أو رومي.

ملعقة كبيرة من السمنة.

حزمة من البقدونس مقطعة إلى قطع صغيرة.

خطوات تحضير فطائر الجبنة بدون بيض:

يتم تحضير فطائر الجبنة بدون بيض بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق فيستم ذلك النوع من الفطائر بمذاق شهي بالإضافة لسهولة التحضير الغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي خطوات تحضير فطائر الجبنة بدون بيض: