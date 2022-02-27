نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري فطائر الجبنة الخفيفة الهشة من المطبخ التركي في المقال التالي
فطائر الجبنة الخفيفة الهشة من المطبخ التركي، تعتبر فطائر الجبنة من المخبوزات التي لديها مذاق شهي كما يتم تحضيرها بخطوات بسيطة للغاية فتبحث الأمهات عن تقديم مأكولات جديدة لأطفالها وبمذاق شهي وهناك من يرغب في عدم إدخال البيض إلى المخبوزات ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير الجبنة بدون بيض.
خطوات تحضير فطائر الجبنة بدون بيض:
يتم تحضير فطائر الجبنة بدون بيض بخطوات ومقادير غير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير فطائر الجبنة بدون بيض:
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- ملعقتان من اللبن البودرة.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة.
- نصف ملعقة من الملح.
- ربع كأس من الزيت.
- ملعقة من السكر.
- مياه دافئة.
مقادير الحشوة:
- جبنة مثلثات.
- جبنة موزاريلا أو رومي.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- حزمة من البقدونس مقطعة إلى قطع صغيرة.
خطوات تحضير فطائر الجبنة بدون بيض:
يتم تحضير فطائر الجبنة بدون بيض بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق فيستم ذلك النوع من الفطائر بمذاق شهي بالإضافة لسهولة التحضير الغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي خطوات تحضير فطائر الجبنة بدون بيض:
- أولًا يتم خلط كلًا من الدقيق والسكر والملح والخميرة والحليب مع بعضهم البعض جيدًا.
- القيام بإضافة كلًا من المياه والزبادي والزيت إلى الخليط السابق بشكل تدريجي.
- يتم العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة هشة وناعمة ثم تترك لحين أن تختمر.
- الخطوة التالية يتم فيها خلط السمنة مع البقدونس ثم إضافة الجبنة.
- القيام بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ثم يتم فردها على سطح مروش بالدقيق.
- الخطوة التالية يتم فيها تشكيل العجينة بشكل طولي على شكل قوارب ثم يتم وضع الحشوة بداخلها.
- بعد ذلك يتم تسجين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتركه لمدة عشرة دقائق.
- ثم يتم وضع القوالب المحضرة من قبل في صينية مدهونة بالزيت.
- القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركه لحين أن يتحمر من أعلى وأسفل.
- يتم إخراج الصينية من الفرن بعد النضج بفترة عشرين دقيقة ثم يقدم وبالهناء عليكم جمعيًا فيتم تناوله في وجبة الإفطار.
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