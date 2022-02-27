نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي عمرة مضيف 1443؟.. تعرف على أسباب إلغاء تأشيرة المضيف وشروط العمرة الجديدة 2022؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن إلغاء تأشيرة عمرة مضيف خبر قد تم الإعلان عنه من قبل وزارة الحج السعودية، وتعد تلك التأشيرة خدمة مميزة تمكن أشخاص مقربين من المواطن أو المقيم من تأدية فريضة الحج أو العمرة، لذلك أثار خبر إلغائها موجة من التساؤلات الموجهة إلى الوزارة مثل الأسباب التي أدت إلى إلغائها وغيرها من التفاصيل التي يريدون معرفتها.

بجانب أن هناك آخرون يبحثون عن شروط أداء العمرة أو الحج للعام الحالي، خصوصاً بعد الوضع الراهن من انتشار الفيروس والمتحورات الجديدة الناجمة عنه.

إلغاء تأشيرة عمرة مضيف

لقد قامت وزارة الحج داخل المملكة بإلغاء تأشيرة عمرة مضيف، كما أنها أكدت على عدم إصدارها بعد الآن من خلال المنصات الإلكترونية، حيث أن هذا المشروع كان يسمح للمقيم والمواطن باستضافة معتمرين موجودين خارج المملكة ليقوموا بالدخول إليها لتأدية الفريضة.

كما قامت الوزارة بالإعلان عن قرار آخر وهو تحديد فئتين فقط من الأشخاص الغير سعوديين المسموح لهم بأداء الفريضة لهذا العام، وأكدت بأن تأدية المناسك لغيرهم من الفئات لن يكون مسموح إلا بحالة حمل تأشيرة مخصصة لهذا أو بحالة إقامة المقيم بشكل نظامي بها، وهذا يعني عدم السماح لحاملي تأشيرة العمل أو تأشيرة الزيارة بتأدية مناسك الحج لهذا العام.

ما هي عمرة مضيف؟

تأشيرة عمرة مضيف مشروع كان يمكن المقيم والمواطن من استضافة معتمرين موجودين خارج المملكة بناءً على شروط وضوابط معينة، وكانت تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تمكين المواطن والمقيم من إحضار من 3: 5 معتمرين لأداء الفرائض مثل الحج والعمرة، كما أن التأشيرات الخاصة بهم يتم إصدارها عبر السجل المدني، وللعام الحالي تم إلغاء هذه التأشيرة كما أن المملكة اتخذت قرار بمنعها وعدم استعمالها مرة أخرى.

شروط العمرة الجديدة 1443

فرضت وزارة الحج شروط أداء فريضة العمرة وزيارة المسجد النبوي وبيت الله الحرام كالتالي: