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تحديث سكنى المطور sakani.housing.sa الجديد الذي تقدم ألية آلاف الاسر بالمملكة لطلب الدعم السكني لتملك وشراء السكن العائلي الخاص عبر وزارة الإسكان بالمملكة التي تتشارك في العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير عدد من الخدمات الحلول السكنية للمتقدمين للحصول على فرصة سكنية، أرض أو تمويل أو مخططات سكنية.
تحديث سكنى المطور sakani.housing.sa تسجيل دعم سكني 1443 الدخول إلى حسابي
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة مدعومة من صندوق التنمية العقارية عن توفير العديد من الخدمات السكنية الإلكترونية للتيسير على المستخدمين، حيث تهدف الوزارة أن يتم توفير الخدمة بأسهل الطرق للمستفيدين بالأسعار الأفضل حتى ينتهي بشكل تام التعاملات الورقية لضمان الدقة والشفافية في التعامل مع وزارة الإسكان كما تكون ضمن خطط الإجراءات الوقائية بالاتفاق مع وزارة الصحة لحماية الشعب السعودي.
تطبيق سكني المطور 1443
تم تقديم هذا التطبيق من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة بدعم من صندوق التنمية العقارية، حيث يكون من سبل التيسير في الاستخدام الرقمي لخدمات المملكة بتنزيل تطبيق رقمي على الهاتف النقال للمستفيدين، كما يكون هذا التطبيق ضمن خطط الوزارة لتيسير التملك للمواطن السعودي الذي ليس لديه القدرة على الشراء بالسعر الباهظ من خلال توفير خدمة ميسرة بأسعار متوافقة مع العديد من المستويات ليحصل على السكن المناسب له ولأسرته.
|الخدمات المتوفرة عبر التطبيق
|المستندات المطلوبة
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تسجيل سكني المطور وتحديث بيانات حسابي على وزارة الإسكان
- يمكن تنزيل تطبيق سكني عبر Google Play عبر App Store.
- يتم الدخول عبر منصة وزارة الإسكان بالمملكة تطبيق سكني.
- يقوم بتسجيل ما يبحث عنه في المنصة (حجز أرض سكنية – فيلا).
- يجب الالتزام بشروط الاستحقاق والإجابة على كافة الأسئلة.
- يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة ورقم الهاتف ليحصل عليه على رمز التحقق.
- يتم حجز أرض سكنية تحت الإنشاء بعد اتباع الخطوات كاملة.
- يقوم بتقديم طلب دعم سكني مع استكمال كافة البيانات المطلوبة.
- يتم إتمام خطوات التسجيل والتأكد من البيانات قبل الخروج.
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