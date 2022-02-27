التقديم للحصول علي قطعة منحة أرض مجانية من الديوان الملكي للنساء والرجال

منحة أرض مجانية من الديوان الملكي، نقدم في هذه المقالة كيفية التسجيل للحصول علي منحة أرض مجانية من الديوان الملكي، وسنتحدث عن شروط التسجيل لمنحة أرض، حيث أنها من أهم المساعدات التي قدمت من مؤسسة الديوان الملكي تحت أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، لأنها تساعد بتوفير احتياجاتك واحتياجات أسرتك من الغذاء أو أي أشياء أخرى، وكذلك أتاج الديوان الملكي فرصة للمواطنين المحتاجين لدعمهم بمساعدة مالية أو علاجية أو لإعفاء قرض من خلال إرسال خطاب لطلب مساعدة من الديوان الملكي.

شروط التقديم لطلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي البلدية

الدخول إلي رابط التسجيل الإلكتروني من علي موقع وزارة البلدية أو موقع الديوان الملكي.

ولا يقل سن طالب منحة عن 18 عام علي الأقل.

ولا بد من طالب المنحة تكون هوايته سعودية.

التقديم للمطلقة لا يزيد سنها عن 25 عام بالنسبة للأرملة كذلك.

شروط التقديم لطلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي.

نستفيد من منحة أرض مجانية وتكون من الفئات التي تتطابق مع الخدمة.

لا يوجد لديك أي ملكية أراضي تكون أراضي زراعية أو أرض للبناء.

تكون الأولوية الكبيرة للأرامل والمطلقات تكون منطبقة عليهم الشروط.

كيفية التقديم على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي

الدخول إلي موقع وزارة البلدية. نضغط علي زر تسجيل الدخول. نقوم بالتسجيل في بوابة الدخول الموحدة. نضغط على زر الأراضي الحرة. نقوم بإضافة جميع بيناتك. نقوم بتحميل الملف المطلوب. حفظ الطلب. نضغط على زر متابعة الطلب.

طريقة تقديم طلب علي الديوان الملكي أوتقديم شكوى

علي العميل يقوم بالدخول إلي رابط النفاذ الوطني للتقديم للحصول علي قطعة منحة ارض مجانية، أو الموقع وذلك من اجل التقديم لطلب المنحة المجانية، ثم نقوم بتكميل ملف للشكوى، وكذلك نقوم بالضغط على زر إرسال الشكوي، نقوم بمتابعة الشكوى حتى تتواصل إلي العملاء.

يوجد العديد من طرق التواصل لطلب منحة ارض مجانية من الديوان الملكي، وكذلك متاح التقديم من خلال إرسال خطاب الي الملك سلمان بن عبد العزيز تطلب فيه منحة قطعة ارض مجانية، مثل الخطاب التالي:

رابط وطريقة التسجيل علي منحة قطعة ارض للسكان

نقوم بعمل حساب علي موقع منصة سكني، ثم نقوم بالدخول إلي موقع وزارة الإسكان في السعودية.

يتوجب النقر باختيار مشروع، ثم نقوم بكتابة رقم السجل المدني.

نضغط على زر التالي ثم نقوم بإدخال جميع البيانات مثل رقم التلفون وتاريخ الميلاد والخ.

نقوم بالموافقة علي كل الشروط التي ستظهر لك وستصلك رسالة نصية مجمعة من أرقام علي هاتفك وهذا هو كود التأكيد.

نقوم بإدخال الكود في المكان المشاور لك ثم نقوم بالضغط على زر التأكيد.

عليك بالضغط على حفظ البيانات.

في هذه المقالة تحدثنا عن منحة أرض مجانية من الديوان الملكي، وتحدثنا عن شروط التقديم لطلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي البلدية، وتحدثنا عن شروط التقديم لمنحة أرض مجانية من الديوان الملكي، وتحدثنا عن كيفية التقديم على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي.