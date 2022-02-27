نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة ريف تسجيل دخول للاسر المنتجة reef.gov.sa شروط الدعم الريفي للعاطلين 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرنامج وفر بوابة ريف تسجيل دخول للاسر المنتجة للحصول على خدمات الدعم الريفي إلكترونيًا، لأنها يمكن إتمامها من خلال موقع ريف الإلكتروني، وهذا بالإضافة إلى خدمات أخرى عديدة تقدم من خلال الموقع أيضاً لكل الأفراد العاملين بمجالات الزراعة والرعي وتنمية الثروة الحيوانية أو الممتلكين مشاريع صغيرة جدا تخص الأمن الغذائي عموماً.

وتقدم وزارة البيئة هذه المنصة أو هذا البرنامج إلى الفئة التي تستحق ذلك من المواطنين والمزارعين، وهذا بعد استيفائهم لكل الشروط والضوابط والمعايير التي قررتها للاستفادة منه.

بوابة ريف تسجيل دخول

يستطيع المستفيد أن يقوم بتسجيل الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية من أجل تلقي الدعم من خلالها أيا كان نوع النشاط الزراعي الذي يعمل به من خلال التالي:

الذهاب منصة ريف الإلكترونية.

الضغط على تسجيل دخول.

إضافة البيانات المطلوبة من أجل التسجيل والتي تتمثل في كلمة المرور برقم الهوية ورمز تحقق.

النقر على تسجيل الدخول.

الاستعلام عن دعم ريف

أن وزارة البيئة والمياه والزراعة توفير خدمات متعددة إلى المواطنين أحدها هو الاستعلام والاستفسار عن دعم ريف والذي يتم عبر قنوات متعددة منها التواصل مع خدمة العملاء، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام التي تتم عبر موقعها الإلكتروني كالتالي:

الذهاب إلى منصة ريف الإلكترونية http://reef.gov.sa.

التوجه إلى الخدمات الإلكترونية في القائمة الرئيسية.

تحديد الاستعلام عن دفع مصاريف برقم الهوية.

كتابة كل البيانات والتحقق منها.

الضغط على بحث.

تظهر كل التفاصيل الخاصة بالدعم.

مبلغ دعم ريف

إن المبلغ الذي يتم تقديمه من دعم ريف يبلغ 10٪ تقريباً من رأس مال المشروع الذي يقوم به الممتهن بإحدى المهن الزراعية، ويختلف مقدار الدعم من شخص لآخر بناءً على الدراسة التي يقوم بها البرنامج، وعموماً لا يتم صرف دعم يصل إلى أكثر من 54000 ريال سنوياً لكل البرامج للمستفيد.

شروط دعم ريف

حددت الوزارة بعض الشروط المفترض استيفاؤها بالمقدم على دعم ريف لأي برنامج من البرامج وهي كالتالي: