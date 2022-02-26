ما هي اجراءات السفر إلى دبي من السعودية؟.. وفقًا للاتفاق بين البلدين

لقد تم تحديد الإجراءات التي تخص السفر لدبي من المملكة السعودية، وهذا ينطبق على مواطني المملكة ومقيميها وفقاً للاتفاقات بين كلا البلدين، فهناك شروط صحية تخص المسافرين بهذا الوقت المتواجد به فيروس كورونا، ولذلك فإننا من خلال مقالنا هذا سنساعدك في معرفة اجراءات السفر الى دبي وما هي تلك الشروط والضوابط التي تخص السفر طبقاً للتحديثات الأخيرة.

اجراءات السفر الى دبي

إن السفر لدبي من داخل المملكة السعودية لابد فيه من القيام ببعض الإجراءات المحددة من كلا الدولتين، وفقاً للاتفاق بينهما، وإليكم هذه الإجراءات وهي كالآتي:

أولاً تحميل التطبيق COVID_19 DXB.

الغير محصن عليه أن يجري فحص بي سي ار قبل أن يمر 72 ساعة، وهذا هو الحد الأقصى من التاريخ الذي يخص السفر، حتى يتم التأكد من أن هذا الشخص غير مصاب بفيروس كورونا.

تقديم جميع النتائج الخاصة بالفحص، ولابد من كونها باللغتين العربية وكذلك الإنجليزية.

إن حصل على لقاح كورونا فلابد من تواجد الشهادة التي تثبت حصوله على هذا اللقاح.

ضرورة تحميل تطبيق توكلنا وحالة المستخدم يجب أن تظهر به محصن.

الشروط اللازمة للحصول على تأشيرة دبي

إن وزارة الاقتصاد بالإمارات قد وضعت شروط متعددة وبعض القواعد التي تخص حصول الشخص على تأشيرة سياحة، حتى يدخل لدولة الإمارات من خلال مطار دبي، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

لابد من دفع رسوم التي تخص التأشيرة عند القيام بتقديم الطلب.

هناك رسوم إضافية تطبق حتى يتم معالجة التأشيرات.

الشخص الذي يسافر من وإلى دبي عليه أن يكون على طيران دولة الإمارات أو عبر رحلة التبادل الخاص بطيران الإمارات، ولا يسمح بغير ذلك.

رسوم التأشيرة للدخول لدبي لا يكون قابل للاسترداد.

القيام بمعالجة الطلب حتى تحصل على تأشيرة يكون في غضون ثلاثة أيام، أو حتى أربع من التاريخ الذي يخص تقديم الطلب.

قيمة التذكرة هو شيء غير قابل للاسترداد وهذا إن تم الموافقة على تأشيرتك.

تدخل للإمارات إن وافقت سلطات الهجرة.

صلاحية التأشيرة 60 يوم من التاريخ الذي صدرت به.

التقدم للحصول على تأشيرة يكون إلكترونياً عبر إدارة الجوازات.

السفر لدبي

إن السفر لدولة دبي المتواجدة بالإمارات يكون إما للعمل أو للسياحة، وفي بعض الأحيان يكون لعلاج القادمين من السعودية، وقبل أن يبدأ الشخص بالسفر عليه أن يراجع المتطلبات التي تخص حصوله على تأشيرة في ظل هذه الفترة المنتشر بها فيروس كورونا، ولذلك لابد من مراجعة شركة السفر لمعرفة هذه الشروط وهل هي متوفرة لديك أم لا.