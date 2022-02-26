نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحياء التي سيتم إزالتها بجدة 1443 شروط تعويضات إزالة العشوائيات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد قامت حكومة السعودية بتحديد الاحياء التي سيتم إزالتها بجدة 1443، وأبانت السبب بأنها عبارة عن مناطق عشوائية كثيرة وأحياء متعددة تعد ضمن العشوائيات، وتخطط السلطات إلى إزالة تلك المناطق تدريجياً وإعادة بنائها مرة أخرى بطريقة حضارية، وهذا لتحقيق الخطة الموضوعة بحلول 2030.

ولهذا يقوم المواطنين بالبحث عن الأماكن التي سيتم إزالتها داخل جدة، بالإضافة إلى المناطق التي تقع ضمن العشوائيات والمناطق التي سيتم تطويرها ضمن هذا القرار.

الاحياء التي سيتم إزالتها بجدة

لقد قامت الحكومة السعودية بتحديد المناطق التي سيتم إزالتها داخل جدة، بالإضافة إلى الأحياء الموضوعة ضمن العشوائيات، والتي ستقوم بإعادة بنائها مرة أخرى لتناسب التصميم الحضاري والآدمي، وتلك الأحياء كالآتي:

حي النزهة والربوة في منطقة المطار.

حي الصحيفة، الكندرة، العمارية، البغدادية، البلد السبيل، والهندواية في منطقة البلد.

حي الرحاب، مشرفة، والعزيزية في منطقة العزيزية.

حي الثغر في منطقة الجامعة.

حي بني مالك والشرفية في منطقة الشرفية.

حي غليل والذي بدأت بالفعل عملية الإزالة به، حي الثعالبة الذي بلغ عدد سكانها 10745 نسمة، حي القريات والذي بلغ عدد سكانها 10850 نسمة، حي بترومين الذي بلغ سكانها 30044 نسمة، حي جنوب الروابي، وحي النزلة اليمانية والذي بلغ عدد سكانها 49210 نسمة الموجودين بمنطقة خزام.

حي السلامة في جدة الجديدة.

سبب إزالة عشوائيات جدة

إن إزالة العشوائيات داخل مدينة جدة عملية أعلن عنها قبل ذلك من خلال الأمانة العامة للمحافظة، وقامت الأمانة بالتأكيد على إشعار كل المواطنين القاطنين بهذه المناطق قبل أن يتم البدء بعملية الهدم والإزالة، والتي تتميز بأنها أحياء لا تطابق شروط ومعايير الأمانة في السكن، والحكومة تهدف عبر هذه الإزالة لتطوير وتنمية المدينة وجعلها أجمل بشكل أكبر من قبل لتعكس الصورة الحضارية والمعمارية والسياحية للمملكة، بالإضافة إلى التحسين من مستوى معيشة المواطنين والتي لا تعد مناسبة بتلك الأحياء.

شروط تعويضات إزالة العشوائيات

حددت الأمانة العامة الشروط الخاصة بالتعويضات والتي على المواطن أن يستوفيها للحصول على التعويض، وبالرغم من عدم إعلان الحكومة لهذه الشروط إلى الآن، ولكن الأمانة العامة حددتها وهي تقديم طلب إلى اللجنة المعنية بقرار الإخلاء، ويجب توفير المستندات وتقديمها للهيئة ثم متابعتها من أجل الحصول على التعويض.

وقيمة التعويض تحدد من الهيئة بحسب استيفاء المواطن للشروط، وتقع تعويضاتها ما بين مبالغ مادية ووحدات سكنية، ولكن على كل المواطنين تقديم كل المستندات التي تثبت ملكيتهم للعقار أولاً للحصول على تعويض مناسب.