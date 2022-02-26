قسط بدون ضمانات 300 ألف للسعودي والمقيم على 60 شهر

بدون أى ضمانات يستطيع المتقدم الحصول على قرض شخصي سريع ربما يصل قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى وأيضاً متاح للسعودي وكذلك المقيم بالمملكة العربية السعودية ويتميز هذا التمويل الجديد بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن وأيضاً متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على تفاصيل تلك التمويل.

قسط بدون ضمانات 300 ألف لدى شركة البيت الأهلي للتمويل

شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية هي إحدى الشركات المالية الحديثة وأيضاً المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي والتى تحاول تقديم حلول تمويلية متنوعة ومن بينها تمويل المرابحة والذى يتميز بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وأيضاً متاح لكل من السعودي والمقيم ويتميز بمزايا أخرى منها

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل المرابحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بأنه لا يشترط وجود كفيل.

كما يتميز التمويل لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

يتمكن المتقدم من الحصول على تمويل ربما يصل إلى قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

يمتاز أيضاً تمويل المرابحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بهامش ربح تنافسي.

متاح أيضاً تقسيط مبلغ التمويل على أقساط شهرية ميسرة ومرنة تصل إلى 60 شهر.

العميل أيضاً يستطيع السداد المبكر أثناء فترة التمويل لدى شركة البيت الأهلي للتمويل.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل

هناك بعض الشروط البسيطة التي حددتها شركة البيت الأهلي للتمويل من أجل الحصول على التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي