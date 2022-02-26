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عمر شويل - جدة تمويل شخصي سريع 5000 ريال sulfah.com بدون كفيل عبر منصة سلفة 1443 - ثقفني
تعتبر منصة سلفة الإلكترونية حل مثالي وسريع في تخطي كافة الظروف الطارئة وفك كافة الأزمات المالية من خلال توفير المال في شكل سلفة فورية تستمر لستة أشهر، فيتسم ذلك القرض بأنه لا يشكل عبء على المواطن ويمكن أن تزيد مدة السداد لكافة محدودي الدخل.
الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل:
أعلنت منصة سلفة عن مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل الحصول على المساعدة من المنصة وإليكم في السطور الآتية تلك الشروط:
- يلزم على العميل أن يكون موظف في القطاع الحكومي لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وإذا كان يعمل في القطاع الخاص يلزم ألا تقل الفترة عن ستة أشهر.
- كما يلزم أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 4000 ريال سعودي.
- منصه سلفة تسمح بالتسجيل عبر منصة سلفة للتمويل الشخصي ابتداء من عمر 18 عام وحتى 60 عام.
- يلزم على المتقدم للتمويل الشخصي بأن يكون سعودي الجنسية.
- يجب على المتقدم للسلفة أن يقدم صورة من الهوية الشخصية، وتكون سارية وليست منتهية.
طريقة التقديم للحصول على التمويل عبر منصة سلفة:
- الدخول الى الموقع الرسمي للمنصة سلفة الإلكترونية وعمل حساب جديد من ايقونه التسجيل.
- بعد ذلك يتم تسجيل البيانات الشخصية والوظيفة وقيمة الراتب والمعلومات التي يتم طلبها في النموذج.
- الخطوه التالية يتم تحديد قيمة التمويل الذي يتم الحصول عليه، وهو من 1000 ريال سعودي وحتى 5000 ريال سعودي.
- بعد ذلك سيتم التحقق من صحه البيانات التي تقدمت بها عبر منصة سلفة.
- بعد التحقق من صحه البيانات يتم ايداع المبلغ في الحساب.
معلومات هامة:
تجدر الإشارة بأن استمارة صدور فاتورة السداد كل يوم 28 فى الشهر، وذلك عند حالة الموافقة على طلب التمويل من بعد يوم 25 في الشهر الحالي، لذلك تصدر الفاتورة كل يوم 28 فى الشهر.
مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة:
- من أهم المزايا للتمويل الشخصي من منصة سلفة بأنه متوافق لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تعد فترات السداد عبر منصة سلفة ميسرة ومجدولة.
- عند التقدم للسلفة، يتم إيداعها في السريع بعد التأكد من صحة البيانات.
- يعتبر هامش ربح تنافسي عبر تمويل الشخصي من منصبه سلفة.
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