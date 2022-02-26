تمويل شخصي ميسر عن طريق مصرف الإنماء في السعودية

تمويل شخصي ميسر ، مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية مكرس لتوفير التمويل الشخصي غير المضمون للمواطنين والمقيمين في المملكة. هذا التمويل متاح للأجانب المقيمين على الأراضي السعودية وكذلك للسعوديين ، ومن ناحية أخرى يتم توفير هذا التمويل على شكل تمويل الأسهم ، حيث يتم الاستحواذ على الأسهم ثم بيعها مقابل ربح معروف.

تمويل شخصي ميسر

يتميز التمويل الجديد بمزايا القرض الشخصي وهو متاح للسعوديين والمقيمين على النحو التالي:

تتميز القروض الشخصية الجديدة بالموافقة الفورية مع جميع الشروط المطبقة أقساط شهرية تصل إلى خمس سنوات رسوم إدارية 1٪ أو ما يعادلها 5000 ريال سعودي تمويل شخصي بدون كفيل تمويل شخصي يصل في بعض الحالات إلى 2 مليون ريال سعودي حرية اختيار الأسهم والحصول على موافقة المجلس الشرعي.

معايير التسجيل على تمويل الإنماء

أولاً ، إذا لم يكن لديك حساب قديم من قبل ، يجب عليك فتح حساب في مصرف الإنماء

يجب أيضًا تقديم تعريف للراتب ، إذا تم التصديق عليه من قبل صاحب العمل ، بما في ذلك سنوات الخدمة ومبلغ الراتب

يجب أن يكون أصحاب العمل معتمدين من قبل البنك السعودي للتنمية

يجب أن يذهب الراتب إلى مصرف الإنماء حتى تتمكن من الحصول على تمويل.

ما هي متطلبات تمويل الانماء

إنشاء حساب استثماري لدى شركة الإنماء للاستثمار املأ نموذج بيع الأسهم المحلي احصل على حدود الجودة.

كيف اقدم على قرض الإنماء الشخصي

للتقديم ، قم بتسجيل الدخول أولاً إلى بوابة مصرف الإنماء للتمويل الشخصي

للتمويل الشخصي مرر إلى أسفل الصفحة وانقر على كلمة “قدم الآن”

أدخل المعلومات الشخصية مثل الاسم ورقم التعريف الشخصي والعمر ووجهة العمل

اكتب راتبك الشهري كما هو

حدد نوع الخدمة أو المنتج التمويلي الذي تريده

أدخل رقم هاتفك المحمول واختر الوقت المناسب للتواصل بشأن التمويل الجديد

اضغط ، ثم انقر فوق رمز الإرسال.

منتجات بنك الإنماء السعودي

هناك العديد من منتجات التمويل في بنك الإنماء من ضمنها: