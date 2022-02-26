تُعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أبرز المؤسسات بالمملكة العربية السعودية التي توفر الكثير من الخدمات الإلكترونية دون بذل مجهود أو إضاعة وقت، حيث أُسست تلك المؤسسة لكي يتم اقتطاع جزء من الراتب بشكل شهري لتسديد قيمة التأمينات، ولكي تتمكن من التسجيل في التامينات للطلاب لابد قراءة مقالنا هذا.

التسجيل في التامينات للطلاب

أوضح المتحدث الرسمي لمؤسسة التأمينات إمكانية تسجيل الطلاب أيضًا في نظام التأمينات في حالة دخوله سوق العمل، حيث تسعى لتوفير يد العون لكافة المشتركين بها، لذا يُمكنك التسجيل بكل سهولة ويُسر عن طريق الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الذهاب مباشرة إلى الرابط الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

النقر على خانة تسجيل الدخول ثم أختر خانة مشترك.

حدد الجنسية ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

قم بالموافقة على الإقرار الماثل أمامك ثم أنقر على خانة أكمل.

اتبع كافة التعليمات للتأكيد على صحة بياناتك.

قم بالنقر على خانة المتابعة لاستكمال عملية التسجيل.

خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية 1443

يُمكنك حجز موعد في التأمينات عن طريق الآتي:

الذهاب مباشرة إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

الضغط على خانة الخدمات العامة ثم أضغط على خانة احجز الآن.

حدد حجز موعد لزيارة فرع المؤسسة ثم أكتب الاسم كاملًا.

حدد الهوية ثم أدخل رقم هويتك وكافة البيانات المطلوبة.

قم بتحديد المكتب ثم حدد الخدمة التي تود الحصول عليها.

حدد بعد ذلك الموعد والتاريخ المناسب ثم أكتب الرمز لكي تتحقق منه.

قم باستكمال التعليمات الخاصة بالتأكيد على حجز الموعد.

طرق التواصل مع المؤسسة التأمينات

يُمكنك التواصل مع خدمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق الطرق التالية:

إمكانية التواصل عبر رقم المجاني للتأمينات وهو 8001243344 أو تواصل على رقم 966118087777+.

للتواصل عبر رقم الفاكس الخاص بالتأمينات وهو 966112668900+..

رابط التأمينات الاجتماعية gosi.gov.sa

لكي تتمكن من الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بكل سهولة ويُسر دون الحاجة للذهاب إلى المصلحة الخاصة بالتأمينات، كما يُمكنك الحصول على أي خدمة تُقدمها المؤسسة عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها للاستفادة بشكل أكبر من خدماتها.