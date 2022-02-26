طريقة طلب إجازة من نظام فارس وحذف أو تعديل إجازة معلقة

يُعد نظام فارس من أفضل الأنظمة التي تُقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد على المواطنين بالمملكة، حيث يرغب الكثيرين في بعض الأوقات في الحصول على إجازة مرضية وهذه الخدمة كانت بشكل تلقائي ولكن بعد ذلك تم إدراجها من ضمن الخدمات التي يشملها نظام فارس الإلكتروني للخدمة الذاتية، ولكي تتمكن من التعرف على طريقة طلب إجازة من نظام فارس عليك قراءة مقالنا هذا.

طريقة طلب إجازة من نظام فارس

يرغب بعض الموظفين في الكثير من الأحيان في الحصول على إجازة مرضية بعدما أصبحت من ضمن الخدمات المُقدمة من قبل نظام فارس الذي يشمل العديد من الخدمات الإلكترونية توفيرًا للوقت والجهد، ولكي تتمكن من طلب إجازة لابد من اتباع الآتي:

الانتقال إلى رابط نظام فارس الرسمي.

قم بكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز العلامة المائية.

الضغط على خانة صلاحية الخدمات الذاتية ثم أختر طلبات الإجازة.

أنقر لاختبار الإجازة من القائمة الماثلة أمامك ثم حدد مُدة الإجازة المرضية.

حدد المُدة من البداية وحتى النهاية ثم قم بإرفاق الأوراق التي تُثبت حالتك الصحية.

الضغط على خانة تنفيذ ثم اتبع طلب الإجازة كل فترة حتى يتم الرد عليك بمنحك الإجازة المطلوبة.

خطوات حذف إجازة معلقة نظام فارس

يُمكنك أيضًا حذف إجازة مُعلقة بنظام فارس بخطوات سهلة وبسيطة جاءت على النحو التالي:

سجل دخول إلى رابط نظام فارس الرسمي.

سوف تظهر أمامك قائمة قم بالنقر على خانة صلاحية الخدمة الذاتية.

النقر على خانة الإجازات ثم اختر طلب حذف إجازة معلقة ثم أنقر على خانة إضافة.

خصص الأمور المتعلقة بالإجازة التي تود حذفها ثم أنقر على خانة الاختيار.

سوف يتم نقلك إلى صفحة بها كافة التفاصيل ثم أنقر على تطبيق في النهاية.

رقم نظام فارس

وفر نظام فارس للخدمة الذاتية رقم خاص للتواصل بكل سهولة ويُسر للتواصل وهو 19996 لكي تتمكن من التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أي أمر أو التواصل في حالة الرغبة في تقديم شكاوى، كما أتاحت رقم واتس اب للتواصل وهو 0555116234 للاستفسار عن أي خدمة يُقدمها نظام فارس دون الحاجة للذهاب إلى الجهة المختصة بذلك.